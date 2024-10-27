詐團誘高薪 馬國車手大舉侵台

屏東潮州圖說︰警方埋伏後逮獲的1名馬國籍車手。 （警方提供） 台南圖說︰林姓婦人遭詐騙匯款百萬，與警方聯手設局逮捕馬來西亞籍車手。 （民眾提供） 台中東勢圖說︰馬來西亞車手到東勢地區取款。 （警方提供）

2024/10/27 05:30

警署「斬手 」2個月逮30多人

〔記者邱俊福、陳彥廷／綜合報導〕去年不少香港籍男子來台當車手被抓，落網的外籍嫌犯也有一些馬來西亞籍人士，但今年以來，從馬國來台的華人車手逐漸增多，近兩個多月來更是大舉攻台，粗估八月至今就有三十多名馬國車手被抓；警方研判是詐騙集團與人蛇集團計畫性地從馬國引進車手，因第一線車手極易被逮，但這些「外來車手」人生地不熟，被抓後能告知警方的有限，詐團認為可為增加警方溯源難度，形成追查斷點。

警：製造斷點增溯源難度

不過警方也不是省油的燈，除警政署要求各地警方持續執行「斬手行動」外，因詐團通常將短期來台的外國車手，安排投宿於民宿、小旅館或日租套房，不少縣市警方正根據轄區特性，針對上述場所積極臨檢查察，並加強外籍人士通報作業。

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刑事警察局表示，已往國內從事詐團車手的外籍人士，包括來自香港、泰國與越南等，港、泰多半是觀光來台，越南則是來台勞工，但只是零星個案。

警加強查察日租套房、小旅館

近期馬籍人士以觀光名義來台擔任詐團車手，收款時遭查獲的案件大幅增加，應是人蛇集團和詐團鎖定馬國華人密集發出「求職」廣告，佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，以吸引馬籍青年來台犯案，事實上這些擔任線上車手的人，落網機率極高，以為是「好康」工作，實則得不償失；而這些來台犯案者，在詐團話術下，應該不知道在台車手出面取款須冒著極大被逮風險，才會輕易被詐團吸收。

警方表示，近期不少被逮的馬籍車手，入境後分別被安排住在小旅館、日租套房等，待接到詐團水房指示，就前往與被害人碰面取款，交款後又返回住宿點等待下一個指令。

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