為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團誘高薪 馬國車手大舉侵台

    屏東潮州圖說︰警方埋伏後逮獲的1名馬國籍車手。 （警方提供） 台南圖說︰林姓婦人遭詐騙匯款百萬，與警方聯手設局逮捕馬來西亞籍車手。 （民眾提供） 台中東勢圖說︰馬來西亞車手到東勢地區取款。 （警方提供）

    屏東潮州圖說︰警方埋伏後逮獲的1名馬國籍車手。 （警方提供） 台南圖說︰林姓婦人遭詐騙匯款百萬，與警方聯手設局逮捕馬來西亞籍車手。 （民眾提供） 台中東勢圖說︰馬來西亞車手到東勢地區取款。 （警方提供）

    2024/10/27 05:30

    警署「斬手 」2個月逮30多人

    〔記者邱俊福、陳彥廷／綜合報導〕去年不少香港籍男子來台當車手被抓，落網的外籍嫌犯也有一些馬來西亞籍人士，但今年以來，從馬國來台的華人車手逐漸增多，近兩個多月來更是大舉攻台，粗估八月至今就有三十多名馬國車手被抓；警方研判是詐騙集團與人蛇集團計畫性地從馬國引進車手，因第一線車手極易被逮，但這些「外來車手」人生地不熟，被抓後能告知警方的有限，詐團認為可為增加警方溯源難度，形成追查斷點。

    警：製造斷點增溯源難度

    不過警方也不是省油的燈，除警政署要求各地警方持續執行「斬手行動」外，因詐團通常將短期來台的外國車手，安排投宿於民宿、小旅館或日租套房，不少縣市警方正根據轄區特性，針對上述場所積極臨檢查察，並加強外籍人士通報作業。

    刑事警察局表示，已往國內從事詐團車手的外籍人士，包括來自香港、泰國與越南等，港、泰多半是觀光來台，越南則是來台勞工，但只是零星個案。

    警加強查察日租套房、小旅館

    近期馬籍人士以觀光名義來台擔任詐團車手，收款時遭查獲的案件大幅增加，應是人蛇集團和詐團鎖定馬國華人密集發出「求職」廣告，佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，以吸引馬籍青年來台犯案，事實上這些擔任線上車手的人，落網機率極高，以為是「好康」工作，實則得不償失；而這些來台犯案者，在詐團話術下，應該不知道在台車手出面取款須冒著極大被逮風險，才會輕易被詐團吸收。

    警方表示，近期不少被逮的馬籍車手，入境後分別被安排住在小旅館、日租套房等，待接到詐團水房指示，就前往與被害人碰面取款，交款後又返回住宿點等待下一個指令。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播