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    揭大林慈濟「佛陀問病圖」師姐貪功、徒弟背叛 畫家李健儀：不忍提告

    遲來的原創版權正義！嘉義大林醫院「佛陀問病圖」近期引發的爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    遲來的原創版權正義！嘉義大林醫院「佛陀問病圖」近期引發的爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    2025/01/08 15:25

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    大林慈濟醫院「佛陀問病圖」遭質疑盜畫 今發聲明：臨摹畫非盜圖

    醫院聲明是遲來的正義與尊重

    〔記者洪美秀／新竹報導〕作家苦苓近期提及嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，引發各界關注，也讓這起已25年的往事重新被提及，這幅「佛陀問病圖」原創者是知名油畫家李健儀，也還原這段畫作創作始末，強調大林醫院的聲明是對原創藝術家遲來的正義與尊重，但他不願傷害證嚴上人及醫院，也相信他的藝術歷史地位禁得起檢驗。

    從玄奘大學藝術設計學院退休的李健儀提到，這幅作品是他花了1年4個月的作品，當下內心非常沮喪，更是此生最大的遺憾。他曾在10年前將此事的始末寫在臉書中，這2天因作家苦苓揭露，許多網友轉傳他當年的文章，10年前寫出始末是因替證嚴上人感到痛心，他未對慈濟提告，其實是不捨上人還要出庭作證，最後終於放下此事，不願傷害證嚴上人。

    證嚴上人親自觀看創作 不捨上人出庭才未提告

    李健儀說，在慈濟大林醫院興建中，證嚴上人委託創作「大愛圖」置於挑高4樓的大㕔主壁面，當時他每個月都與上人溝通，為呈現慈濟精神，將上人與印順導師創作成有如「佛陀問病圖」，畫中齊心照護暗喻不分教派的傷患受難耶穌，光是這幅圖就修改很多次，甚至證嚴上人曾親自坐在他後面1個多小時，觀看他如何修圖及創作。

    師姐謊稱「上人決定不要畫了」 要求廉價讓與

    李健儀說，從素描起筆至油畫原稿完成，共花1年4個月，因為有過之前畫「中華聖人圖」歷經1年6個月的經驗，他也不以為苦，後來也提出壁畫總工程款報價，但因有貪功的師姐，誑他謊稱：「上人決定不要畫了」還曉以佛理欺他、要求廉價讓與油畫原作及無償版權等。

    甚至後來這幅畫竟由其徒弟陳欽明接手進行大林醫院的壁畫，他難掩憤怒提到，當時有種被徒弟背叛與出賣的心情，且壁畫完成時，竟連他是原創藝術家的名字都隻字未提，這根本是對藝術家原創者的羞辱，當時他把這段過程寫在臉書就是要留下紀錄，如今想來，也還好10年前有把這段原創歷史寫下來。

    至於這段往事重新被提及及大林醫院也做出補救的聲明，李健儀說，這是對原創藝術家遲來的尊重與正義，雖然他認為這些不會影響他在藝術界的地位與成就，但能被還原這段往事及獲得尊重，總算可藉此出一口氣。

    遲來的原創版權正義！嘉義大林醫院「佛陀問病圖」近期引發的爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    遲來的原創版權正義！嘉義大林醫院「佛陀問病圖」近期引發的爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    遲來的原創版權正義！嘉義大林醫院「佛陀問病圖」近期引發的爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    遲來的原創版權正義！嘉義大林醫院「佛陀問病圖」近期引發的爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

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