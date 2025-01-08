「復康聯盟黨」密謀引10萬解放軍入台 內政部：依法查處聲請解散

成立於2024年的復康聯盟黨，黨徽還有「復興中華 全民安康」。（記者張瑞楨翻攝自內政部政黨資訊網）

2025/01/08 16:08

〔記者李文馨／台北報導〕台中高分檢查獲「復康聯盟黨」主席屈宏義長期收受中國金援，發展組織充當中共內應，吸收多名有軍職背景人員，祕密組織狙擊隊，並勘查軍事據點及美國在台協會等圖資，將其列為攻擊目標，更密謀引10萬解放軍入台。對此，內政部表示，相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散，內政部也將會同國防部與外交部，就防堵中國對台滲透與外國使館維安等相關事宜進行討論。

鏡週刊報導，退役軍官、復康聯盟黨主席屈宏義，近日遭查獲長期收受對岸金援，不但吸收多名具軍職背景的人員，更搜集4大軍事據點及美國在台協會台北辦事處等疑似列為攻擊目標的圖資，台中高分檢去年底偵結，依「國安法」對屈宏義和另6名退役軍官提起公訴。

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內政部說明，憲法增修條文第5條第5項規定，政黨的目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序者為違憲。「政黨法」第26條規定，政黨有憲法增修條文第5條第5項的情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。據媒體報導，復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國安法，經法院裁定羈押；戴姓副主席、黃姓中央常務執行委員、廖姓中央執行委員亦共同涉案，政黨已有危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序的情形。

內政部指出，復康聯盟黨負責人屈宏義為我退役軍官，然其結合在軍中的訓練與人際網絡，收受中國金援、吸收具軍職背景人員發展組織並充當內應，甚至謀劃組織武裝單位，意圖攻擊我軍事據點及外國駐處，此類以國家培育的專長技能破壞國家安定的行為，惡行重大，應予嚴懲。

內政部重申，政黨的組織及運作應符合民主原則，並恪遵憲法規定及維護自由民主憲政秩序，屈透由政黨從事前述不法情事，不僅對自由民主憲政秩序造成威脅，亦已違反憲法與政黨法所欲保障的政黨發展權利，內政部將依政黨法聲請政黨違憲解散。內政部呼籲民眾組織政黨及從事相關活動，應拒絕中共利誘操控而淪為統戰工具，切莫從事有危害中華民國的存在或自由民主憲政秩序的行為。

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