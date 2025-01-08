警消年改綠喊釋憲 朱立倫籲民眾看清民進黨嘴臉

民進黨擬對警消年改提釋憲，國民黨主席朱立倫今（8日）呼籲民眾看清民進黨嘴臉。（記者張嘉明攝）

2025/01/08 16:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨天在立法院推動三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率，最高可達80%，民進黨揚言要提出釋憲，國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話時呼籲社會大眾看清民進黨的嘴臉，不但製造對立，還要提出釋憲，完全不知道要給為國家付出最多的軍警消甚至公教同仁一個基本的尊重態度。

朱立倫指出，立法院國民黨團推動許多福國利民的民生法案，不論是80歲以上老人免適用巴氏量表，或與民眾黨一起合作推動揭弊者保護法，通過壯世代就業促進法，修正觀光發展條例以及警察人員人事條例，每一項修法都是對於長者、觀光業者、公平正義、警消同仁以及壯世代的重要民生法案。

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朱立倫表示，我們真的是對不起這些警、消、海巡、空勤弟兄，他們為了台灣民眾付出，當民眾逃生時，他們往前衝，犧牲了保貴生命與健康，現在所有退休警察人員平均壽命要比一般人少8歲，過去幾年受傷人數4000多人，死亡40、50人，但民進黨卻要創造世代對立的公平正義，從過去90%的警消人員退休所得替代率砍到今天，國民黨只希望能少砍一些，相較現有軍人所得替代率標準最高95%，修法後警察同仁最高只有到80%，而且必須工作36年以上才能達到。

他說，民進黨不要再欺騙年輕人所有退休警消人員都可以拿到7萬多元，甚至昨天還說未來50年財政缺口將達到1761億元，民進黨單單今年補貼勞保、台電就分別達到1000億與2000億，而原因就是錯誤的能源政策以及財務政策，如果再要用50年做標準，下次乾脆說100年好了。

朱立倫強調，對於警、消、海巡、空勤同仁付出生命健康代價，國民黨爭取部分公平正義，鼓勵現有警消人員士氣，也讓更多年輕人願意投入消防警察工作，希望社會大眾要看清民進黨的嘴臉，不但製造對立，還要提出釋憲，完全不知道給為國家付出最多的軍警消甚至公教同仁一個基本尊重態度，而國民黨知道感恩，站在社會公平正義，也鼓勵更多年輕人而修法。

此外，針對中國西藏昨天發生大地震，造成100多人死亡，朱立倫對受難民眾與家屬表達哀悼之意。

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