陳玉珍嗆「丟掉要飯的碗」後 赴中國廈門與宋濤共迎新春

藍白聯手大砍完中央政府總預算後，國民黨立委陳玉珍赴中國廈門參加中共活動，23日與中國國台辦主任宋濤共迎新春。（擷取自國台辦旗下中國台灣網）

2025/01/24 00:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案大砍公視預算，引發影視圈反彈，又對文化界開嗆「丟掉那隻要飯的碗」。據掌握，在中央政府總預算三讀通過後，陳玉珍前往中國廈門參加中共舉辦的活動，23日與中國國台辦主任宋濤共迎新春。

立法院國民黨團、民眾黨團聯手大砍中央政府總預算逾2000億元。陸委會副主委沈有忠日前分析「離島統戰」，直指中共在金門打造「有實無名一國兩制」樣板，陳玉珍提案將首長特別費全數刪除，已經表決通過。

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陳玉珍近日更在離島出版社總編何欣潔臉書貼文下方開嗆「丟掉那隻要飯的碗」，嗆聲「這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人」，引發台灣民眾罷免怒火。

據了解，中共官方23日在廈門舉辦「福見兩岸 利厚新春」兩岸同胞共迎新春活動，宋濤與在閩台商台胞代表、陳玉珍等人共同體驗閩南民俗，提前歡慶農曆新年。

陳玉珍在廈門接受《海峽導報》等中媒訪問時說，前幾天中國文旅部宣布，開放讓福建和上海的旅客，可以到台北去團客遊。當然金門的部分，已經是開放福建居民到金門去，為金門百工百業帶來相當好的發展，大家都可以去金門自由行感受金門的美好，當然她也有跟台灣陸委會講「要接好這個球」。

宋濤則在出席兩岸同胞共迎新春活動再度宣稱，希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反對台獨分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力。

國民黨立委陳玉珍赴中國廈門與國台辦主任一同共迎新春，接受中媒訪問。（擷取《台海時刻》）

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