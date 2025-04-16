扯！罷免李坤城領銜人接受檢方調查 竟戴卐字臂章、舉納粹手勢！

宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 00:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用青年軍系統對多名民進黨立委發動罷免，但幽靈連署狀況頻傳，新北地檢署15日對發起綠委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案的「民間團體」發動調查、約談，罷免李坤城的領銜人宋建樑晚間竟然戴上象徵納粹的「卐」字臂章赴新北檢應訊。

綜合媒體報導，新北檢15日指揮調查局新北市調查處、北機站，兵分30路搜索蘇巧慧、李坤城、張宏陸及吳琪銘罷免案的領銜人住處、國民黨新北市黨部、三重區黨部，約談被告含證人約20多人到案，全案朝個資法、和偽造公文書等罪偵辦中。

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罷免李坤城的領銜人宋建樑15日晚間竟戴上象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf）抵達新北檢接受複訊，面對鏡頭他還做出納粹敬禮手勢進入偵查大樓。

網友紛紛看傻眼，「這就是國民黨跟朱立倫要聲援的對象？」、「現在是國民黨支持納粹的意思嗎」、「這會丟臉到國際」、「這應該傳播給全世界所有的國家看，21世紀的中國國民黨就是納粹的再生」、「蠢也要有個極限」、「未看先猜白藍黨會先牽拖民進黨」、「真的好想知道什麼樣的家庭會養出這種人」。

宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（記者王藝菘攝）

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