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    獨家》憲訴法修惡 高中生也看不下去發聯合聲明

    憲訴法修惡，高中生自治組織發表聯合聲明，呼籲「勿政治鬥爭毀自由民主」。（李博洋提供）

    憲訴法修惡，高中生自治組織發表聯合聲明，呼籲「勿政治鬥爭毀自由民主」。（李博洋提供）

    2025/01/24 00:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院藍白聯手大修憲法訴訟法，相關覆議案遭否決，高中生也看不下去，台中一中等高中學生自治組織發表聯合聲明，憲法法庭是憲法保障人民權益的最後防線，立法院卻以多數暴力將憲訴法修惡，呼籲立委勿「過度遷就政黨、個人的政治利益」，罔顧憲政秩序，「沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦」。

    台中台中一中學生自治串連黨、新北板橋高中板中裙眾聯萌、台中台中一中學習歷程忘記存黨、彰化二林高中第七屆學生會、台南家齊高中佰拾伍屆學生會、屏東東港高中第十四屆學生會、高中職民主議政連線、救國高中生等高中學生自治組織，發表「憲訴法修惡學生團體聯合聲明」。

    台中一中學生自治串連黨主席李博洋指出，近來國會修法等諸多亂象叢生，令人憂心，尤其已往釋憲案有近9成來自人民聲請，憲訴法修惡危及的是人民的權利，學生盼就憲政議題發聲，不被貼標籤，讓各界再聚焦修惡嚴重性。

    學生聲明指出，學生面對不合理的懲處，除了向校方申訴，還能夠行使「訴願」及「行政訴訟」程序，或由司法保護學生受憲法保障的的受教權等一連串程序，都是經由司法院大法官進行「憲法解釋」保障的案例。

    但憲訴法修正案將憲法法庭召開門檻及表決門檻均大幅提高，憲法法庭運作效率被嚴重拖累，相關修法更打破憲政秩序、逾越立委職權，「以多數暴力破壞了憲法法庭與司法院在法律上的獨立性」。

    聲明指出，憲法法庭是憲法保障人民權益的最大救濟手段，是人民捍衛自身權利的最強硬手段，「此刻憲法法庭的危機全然不是政治問題，而是整個憲政體制、國家制度的崩壞」。

    學生呼籲，立法院是國家最高立法機關，立委是由人民選舉產生，代表人民行使立法權的同時，「莫要罔顧憲政秩序、過度遷就政黨、個人的政治利益」，請謹慎看待自身職權的影響力，「沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦」。

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