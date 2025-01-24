獨家》騙長輩到緬甸跨國綁架 驚傳黑道組「復仇者聯盟」介入

東南亞詐騙園區誘騙國人前往事件頻傳，近日驚傳已有黑道組成「復仇者聯盟」介入，找上負責牽線騙出國仲介，逼迫付出贖金索賠。示意圖。（路透檔案照）

2025/01/24 06:50

〔記者許國楨／台中報導〕東南亞詐騙園區誘騙國人前往事件層出不窮，近期更鎖定接收資訊相對封閉，且較無自救能力長輩，以招待旅遊為誘餌招攬到泰國後送緬甸拘禁，直接脅迫付贖才放人，但近日驚傳已有黑道組成「復仇者聯盟」介入，找上負責牽線騙出國仲介，逼迫付出贖金索賠，後續值得關注。

近期頻傳被引誘到泰國，卻被押送到緬甸後失聯甚至失蹤案例，年輕人幾乎都被轉賣到詐騙園區，配合詐欺，現在更衍生招待長輩到泰國旅遊的變相跨國擄人勒贖。

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去年12月3日， 8名國人在桃園機場集合後搭機飛泰，抵達曼谷機場隨即被送往緬甸，5名較年輕團員經篩選被轉賣到詐騙園區淪豬仔，3名年紀55歲至65歲婦人，拘禁期間可能因年紀稍長不諳電腦且反應不夠快，詐團認為沒有產值無法勝任詐騙工作，直接要求付贖才放人。

被拘禁時手機由看守人員保管，家人若回訊息才會拿給被害人在受監視情況下聯繫，詐團甚至備有教戰守則指導被害人要求60萬台幣贖金，見贖金遲沒下文，還得派人員看管並提供三餐，索性直接降低金額對3名婦人說，「只要有人最快籌到40萬就放她回去」。

其中A婦顧不得是否又是詐騙話術，積極連繫，最終家人籌了40萬以泰達幣匯到對方錢包付贖，12月20日率先逃回台灣報警，另名阿姐則是被拘禁近一個月付贖百萬後，雖得以在今年元旦獲釋卻慘遭丟包泰國，最後向當地警方求援，透過台灣駐泰單位協助，才得以搭機返台。

A婦說，去年12月初，一位女性友人告知有招待泰國旅遊名額，只要幫忙在曼谷的銀行開戶成功，可拿到7萬到10萬酬庸，因曾去泰旅遊有經驗且認相對安全，原以為是快樂出遊兼賺外快，竟是一場惡夢。

據了解，這8名團員間彼此間雖互不認識，但都被同一名女子遊說，以招待旅遊名義前往泰國，研判是為降低彼此間戒心，以為是單純旅遊團得以順利成行，截至目前，8人中僅A婦與該名阿姐付贖回到台灣，還有6人至今仍生死未卜，兩人事後雖質問該名女子，但都被她以不知情等各種理由塘塞。

該女子因此被強烈懷疑也是詐團中一個重要環節，誘國人前往泰緬後任人宰割，近日也傳出有黑道介入，找上該女子及相關「仲介」，以正義使者姿態出面逼吐先前兩名害人付出的贖金，並索賠精神創傷損失，連同目前還在緬甸的同團另名婦人，也必須代付贖金營救，而仲介方也請出有力人士周旋，是否衍生治安事件值得關注。

8名國人中還有6人生死未卜。（民眾提供）

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