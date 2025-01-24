川普踢鐵板！限縮出生公民權違憲 聯邦法官下令全國暫停實施

美國總統川普20日在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署了關於出生公民權的行政命令。（美聯社）

2025/01/24 06:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國總統川普簽署行政命令，限縮非公民或非永久居民在美所生子女的公民權，引發重大爭議。西雅圖聯邦法官庫格諾爾（John Coughenour）週四（23日）裁定暫時禁止該命令，並直指其「公然違憲」。這項裁定效力及於全國，暫時凍結了這項極具爭議的行政命令。

該行政命令欲限縮美國憲法第14修正案保障的出生公民權，要求新生兒至少父母一方為美國公民或永久居民，才能取得公民身分。由四個民主黨領導的州屬提出的臨時禁制令，要求法院暫時阻止該命令。在聽取雙方意見後，庫格諾爾法官裁定暫時禁止該行政命令。庫格諾爾表示：「我擔任法官已超過40年，我不記得有哪個案件像這個案件一樣明確，這是一個公然違憲的命令。」

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「在你（司法部律師）看來，這項行政命令是否符合憲法？」庫格諾爾法官問道。司法部律師舒梅特（Brett Shumate）回答：「是的，我們認為符合憲法。」此回應招致法官斥責：「我很難理解一位律師怎能斬釘截鐵地說這是合憲的命令，這讓我難以置信。」庫格諾爾說：「當初做此決策時，法律顧問們在哪裡？」

代表四個提告州的州檢察長的律師波洛佐拉（Lane Polozola）表示，川普的行政命令試圖改變憲法中「不可逾越」的部分，並指出這已是一個世紀以來判例所確立的原則。他強調：「在法院審理此案期間，出生不能暫停。」庫格諾爾法官似乎被說服，他在聽證會結束時表示，他已簽署臨時禁制令，並將在未來幾週內考慮是否批准長期禁制令。

庫格諾爾的裁定暫時禁止川普和任何聯邦僱員執行或實施該行政命令。這項裁決是對川普重新詮釋憲法第14修正案出生公民權保障的行政命令的首次法律檢驗，預計將引發漫長的法律戰。目前已有22個州和兩個城市的民主黨籍檢察長對川普提起訴訟，該行政命令至少面臨五起獨立的訴訟。華盛頓州檢察長布朗（Nick Brown）表示，若川普政府上訴，他將繼續對抗該行政命令。

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