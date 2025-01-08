新竹棒球場重大缺失2年查不出 國民黨團：公開調查進度與結果

國民黨團今舉行「還我新竹棒球場 監察院廉政署檢調聯合打假球」記者會。 （記者叢昌瑾攝）

2025/01/08 16:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕新竹棒球場2022年7月啟用後發生多項重大缺失，包含球場設施不良，甚至導致選手受傷，12億元打造的棒球場至今仍無法使用。國民黨團今舉行記者會，質疑監察院、檢調、廉政署調查了2年，迄今毫無進度，根本就是高調偵辦打假球，難道是在包庇前新竹市長林智堅？國民黨團嚴正要求監察院、檢調、廉政署盡速完成偵辦，公開調查進度與結果，還給大新竹地區的民眾的一座棒球場。

國民黨團指出，新竹地檢署在111年7月組成專案小組分案偵辦，8月監察院分案調查，廉政署在112年3月帶走所有相關資料；2年半過去，毫無進度、無消無息。

請繼續往下閱讀...

書記長林思銘表示，2年多過去了，應該看到政府各部門和檢調單位，應對新竹市立棒球場在前任市長任內留下種種弊案，拿出誠意展開調查、究責、善後，還給大新竹地區市民一個國際級的棒球場，而不該再護航特定派系或廠商，讓大新竹地區市民重拾對公共建設的信任。

林思銘呼籲包括檢、調、廉政署和監察院應立即展開作為，查緝不法，對於相關弊案務必查個水落石出。國民黨團提出以下四點訴求：一，監察院與廉政署檢調單位立即啟動全面調查；二，徹查前新竹市政府相關責任人員；三，促請廠商儘速改善球場工程；四，公開調查進度與結果。

首席副書記長王鴻薇請問監察院，當年出手調查新竹棒球場興建案，現在調查報告在哪裡？111年8月向新竹市政府調閱相關資料，112年7月新竹市政府移送相關資料給監察院，結果呢？廉政署更可惡，112年3月把所有棒球場興建資料全部搬走，從此無消無息，這是在幫林智堅包庇、湮滅證據嗎？廉政署打假球也打得太離譜吧？

王鴻薇指出，可笑的是檢調的作為，在2022年開始進行調查新竹棒球場案，隔年林智堅前秘書告新竹市政府，檢調突然又動了起來，開始約談、搜索高虹安市府團隊；然後，又無消無息。王鴻薇質疑，新竹棒球場案包括監察院、廉政署、檢調是一起打假球嗎？新竹棒球場承包商背後到底誰在撐腰？讓花費12億元公帑的棒球場至今無法使用？新竹市政府想重新啟用棒球場難上加難。

國民黨新竹市立委鄭正鈐表示，新竹棒球場統包商，去年3月向法院提出保全證據聲請，也找台灣省技師公會進行鑑定，但迄今全無任何進展，同時也造成現在新竹市政府無法進場補救、維護。鄭正鈐建議新竹市政府，向法院聲請「限期鑑定」縮短鑑定時程，也呼籲台灣省技師公會盡速做出鑑定報告。

新竹市議會棒球場調查小組召集人、議員吳旭豐表示，112年3月地檢署指揮廉政署赴新竹市政府帶走新竹市立棒球場工程所有資料，但監察院與廉政署、檢調2年來毫無進度，且相關資料遭廉政署帶走後，新竹市政府要調閱棒球場相關資料還須前往廉政署影印資料。吳旭豐質疑，監察院與廉政署、檢調根本在打假球，完全沒有打算調查，扣走資料只是為了要阻礙現任新竹市政府內部的調查。

吳旭豐表示，現在新竹市立棒球場地下停車場仍舊封閉當中，法院在3月判定營造商需進行第三方認證，直到7月營造商才委託台灣省技師公會。8月初勘，9月探鑽，直到現在一個報告都沒有。吳旭豐呼籲台灣省技師公會，不要畏懼壓力、脅迫，盡速完成、出示鑑定報告。吳旭豐也希望有心人士不要再進行口水戰，在市府、市議會和國會共同努力，還給大新竹地區民眾一個完善的棒球場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法