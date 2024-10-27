台中18歲BMW無照男撞死人身分起底 家中開宮廟常改車製造噪音

肇事的BMW轎車。（民眾提供）

2024/10/27 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子，今天無照駕駛租賃的BMW轎車外出，在北屯區撞死一名男性行人逃逸，隨即又自撞路口電箱，警方到場比對車號確認是肇逃車輛，當場逮捕呆坐車內白男，經查，白男家中在太平區經營宮廟及禮儀社，他高中畢業後未繼續升學，常在住家改車衍生噪音驚動警方到場，鄰居印象深刻。

涉案白男今天上午駕駛家人租賃的BMW轎車外出，準備返回太平區住處行經北屯區北屯路240巷時，撞飛走在路旁、年約50多歲的男性行人，男子騰空撞上轎車引擎蓋及擋風玻璃重摔路面，白沒有煞車持續往前行駛，轎車前後輪輾過男子，而相關監視器畫面可見，行人被捲入車底後因此翻滾好幾圈，白男最後卻直接駛離現場。

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事隔約15分鐘後，白男逃竄行經北屯區環中東路、太原路口時，自撞設備電箱落網，而白男雖已成年但無駕照，雖無酒精濃度，車內沒有查獲毒品等違禁品，但因連續肇事又釀人命，仍對白採尿送驗，釐清是否有造成不能安全駕駛的原因，全案不排除依殺人罪方向偵辦。

經查，白男家中在太平區經營宮廟、禮儀社，肇事BMW在2天前才由家人租賃，鄰居透露，白家約5、6年前搬來該處，與鄰居鮮少互動，不清楚白家狀況，但平日出入分子感覺較為複雜，且白男喜歡玩車，常與一票朋友在門口改造車輛，試騎或試開發出的噪音遭檢舉，也曾驚動警方到場關切。

而近期曾看到白家有BMW轎車出入，但不確定是否與肇事的BMW為同一輛；另死者因身上無證件，訪查附近居民、里長後未果，警方表示，死者身穿深藍色上衣、卡其色短褲、拖鞋，年約50至60歲，在北屯區北屯路240巷附近遭撞擊，呼籲有民眾認識死者可出面指認。

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