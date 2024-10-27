警查色情養生館被「強抱」 薄紗小姐趁機溜了

陳姓男子被苗栗地院依犯圖利容留性交罪，處3個月徒刑，另犯妨害公務執行罪，處拘役50天。（資料照）

2024/10/27 16:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一家養生館，被警方查獲媒介並容留外籍女子與男客進行性交易，但負責人陳姓男子於警方查緝過程中，竟「強抱」員警，不讓員警抓人，助小姐脫逃，罪加一等；陳男稱因小姐不是他家的，一旦被抓難向別人交代，被苗栗地方法院依犯圖利容留性交罪，處3個月徒刑，另犯妨害公務執行罪，處拘役50天。

頭份警方掌握線報，指轄內一家養生館媒介女子從事性交易，由員警喬裝成顧客於去年7月間前往查訪，由陳男接待；陳男向員警說明全套2800元後收費，即帶往2樓房間內。

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員警進入房間後，一名只懂一點國語的外籍女子就穿著薄紗進入，接著褪下衣物；此時，房內員警見時機成熟，隨即通知外頭員警進入養生館臨檢查緝。

房內外籍女子聽見樓下騷動，拔腿想跑，被房內員警攔阻；不料，陳男隨後也衝入房內，即便員警表明身分，陳男仍用雙手抱住員警，阻止員警抓人，助該名外籍女子脫逃。

陳男坦言媒介並容留女子與男客從事性交易，每次2800元，他收取300元；但他也稱因警方查到小姐不是他家的，一旦被抓走，他難向別人交代，所以當下才會抱住員警，讓小姐脫逃。

苗栗地院審理，認陳男犯圖利容留性交罪，處3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。又犯妨害公務執行罪，處拘役50日，如如易科罰金，以1000元折算1日。

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