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獨家》共產國家悲歌！越南女軍醫不倫戀生子觸「黨規」 來台賺皮肉錢

共產國家悲歌！越南女軍醫不倫戀生子觸「黨規」 來台賺皮肉錢。（示意圖，本報合成）

共產國家悲歌！越南女軍醫不倫戀生子觸「黨規」 來台賺皮肉錢。（示意圖，本報合成）

2024/03/07 17:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕「因為我們是共產國家……」來自南越的阮麗（化名）這麼說著。年近40歲的阮麗多年前來台，從事著「情色按摩」，倚靠肉體賺錢，但想不到的是，她早年在越南竟是一名「軍醫」。阮麗說，因為自己與上司不倫戀，還生下一對龍鳳胎，觸犯了越南共產黨的「黨規」，讓她在越南幾乎被「封殺」、「貼標籤」，所以才來台從事八大行業。

阮麗說，約16年前她從越南的「軍醫學院」畢業，主修內科。她從小在校成績名列前茅，進入軍醫學院就讀可說是給老家添了不少面子，畢竟是「黨」體系下的好學校，未來又是軍人，而且還是「軍官」，在越南黨國體系下的社會，是很風光的。

本來有美好未來的阮麗，畢業後分發到軍醫院服役，她卻做出人生最錯誤的決定，就是愛上了不該愛的人。阮麗說，他是她的長官，長得帥又有氣質，當時兩人在同單位服役因此產生情愫，直到幫長官生了一對龍鳳胎後，才知道真相。

真相是，這位上級長官根本就有家庭，且為了不影響他的官途，說服阮麗當未婚單親媽，條件是等他退役就會結束現在的婚姻並迎娶阮麗。這種說法聽來就是渣男，但阮麗深信不疑，且甘願違反「黨規」，軍醫沒得做，在社會上被貼標籤，也沒辦法正常找工作，不得以只能選擇來台從事八大行業。

阮麗說，她母親為了不讓孩子們也被貼標籤，不准孩子叫她媽媽，而是叫姊姊，孩子們口中與認知裡的媽媽，則是阮麗的母親，也就是祖母。說到這裡阮麗看著手機上孩子的照片，她懷抱著那微小的希望說：「我很愛孩子，也很愛他（指長官），很期待我們團聚的那一天。」

阮麗看著手機裡孩子的相片，眼神流出滿滿思念之情。（民眾提供）

阮麗看著手機裡孩子的相片，眼神流出滿滿思念之情。（民眾提供）

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