台中妙齡女手機不見急求助警 「腦補小劇場」衍烏龍

員警替王女找到手機。（警方提供）

2024/10/27 16:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名妙齡女子前天準備搭火車，驚覺剛剛還在使用的手機竟不翼而飛，立即借用友人手機定位顯示位置，她擔心與「竊賊」硬碰硬向警求助，沒想到眼尖員警隨即在其停放機車上發現手機，原來手機一直在支架上從未被拿走，全是她一時驚慌產生腦內小劇場，對於自己迷糊，王女也不好意思地頻向員警道謝及致歉。

台中市第三分局立德派出所員警錢明緯、朱國彰，當天下午5點多巡邏時獲報台中火車站有民眾需要協助，24歲王女向警方表示，稍早她停妥機車步行至車站搭車時，突然驚覺口袋裡的手機不翼而飛，當下立即借用友人手機開啟定位功能，卻發現手機距離自己足足有300公尺之遠。

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由於印象中進入車站後，還曾使用手機，直覺手機一定是不注意時遭宵小覬覦了！又唯恐與「竊賊」硬碰硬有危險，不得已才向警方求助，員警隨即陪同王女前往定位顯示的地點查看，沒想到該處正是王女停放機車位置，員警也眼尖發現，手機正好端端地放在機車的手機支架上。

對於自己腦補出的這場烏龍竊案，王女也感到尷尬又不好意思，頻頻向員警致謝；警方提醒民眾，停妥汽、機車離開前，務必再三檢視車內有無遺留手機、錢包等貴重物品，切勿貪圖一時方便，將貴重物品擺放車內或將鑰匙留置車上，以免引來宵小覬覦，造成不必要的損失。

原來手機好端端放在王女機車的手機支架上。（警方提供）

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