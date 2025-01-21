台南楠西民宅倒塌及受困救出15人 黃偉哲：楠西區1/21停班課

地震造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損，市長黃偉哲宣布1/21楠西停止上班課。（記者劉婉君攝）

2025/01/21 03:46

〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義縣大埔鄉及台南市楠西區等地，今（21）日凌晨陸續發生多起地震，最大為0時17分規模6.4地震，楠西區1棟平房民宅倒塌，還有許多民宅柱子及鐵門變形、磁磚掉落、窗戶玻璃碎裂，一度停電，共救出6男9女，3人送醫，許多民眾驚魂未定，不敢進門。市長黃偉哲宣布楠西區1月21日停止上班上課，以利民眾重建家園。

83歲羅姓婦人說，地震發生時已經入睡，突然天搖地動，屋內物品東倒西歪，四處陷入黑暗，她和另一名女性家人東摸西摸，都找不到出口，最後2人硬爬才爬到戶外。

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有民眾說，以前921大地震時也只有搖晃一會兒，不像這次搖得這麼大又久，「不敢進門了，如果再搖怎麼辦？」

台南市長黃偉哲也趕到現場慰問災民，他說，這次的地震災害相當嚴重，雖然震央在嘉義大埔，但楠西區救出的民眾有的被倒塌建物稍微壓到，有的因為停電造成鐵捲門打不開受困家裡，幸好人員平安，沒有嚴重傷亡。

而曾文水庫目前仍維持滿庫狀態，黃偉哲表示，經過詢問水利署，表示水庫安全，但災民不願進屋子，市府會積極張羅一些熱食，後續也會動用災害準備金慰問民眾，希望給市府一點時間，讓民眾早一點回到工作崗位，1月21日楠西區停班課，讓民眾可以復原家園。

地震造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損。（記者劉婉君攝）

地震造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損。（記者劉婉君攝）

地震造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損。（記者劉婉君攝）

地震造成台南楠西1民宅倒塌多棟受損，市長黃偉哲宣布1/21楠西停止上班課。（記者劉婉君攝）

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