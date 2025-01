川普強勢回歸！誓言讓美國走向「黃金時代」 逆轉拜登政策

川普宣誓就任美國第47任總統。(法新社)

2025/01/21 05:54

〔編譯陳成良/綜合報導〕川普20日宣誓就任美國第47任總統,將當日定調為「解放日」(Liberation Day),誓言帶領美國進入「黃金時代」,逆轉前總統拜登的政策,並啟動一場「常識革命」(Revolution of Common Sense)。

這場典禮不僅標誌著川普正式開始他第二屆也是非連續的最後一屆總統任期,更使其成為繼1893年的克里夫蘭 (Grover Cleveland)後,美國歷史上第二位跨屆連任的總統,這也是川普繼2017年後的第二次總統就職典禮。因天氣嚴寒,就職典禮改在國會山莊圓形大廳(Capitol Rotunda)內舉行,約600名政商領袖出席。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,現年78歲的川普在演說中,嚴厲抨擊美國「腐敗的建制派」,並宣告:「從此刻起,美國的衰落將告終。」他承諾重拾美國曾經「將人類送入太空,並將宇宙知識掌握於手中」的精神。川普強調,他的當選代表人民對政府「背叛」的全面反撲,並誓言恢復人民的信心、財富、民主與自由。他指出,美國正面臨信任危機,指責「激進且腐敗的建制派」長期榨取公民的權力與財富。

在就職典禮上,美國最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)為川普監誓。川普在宣誓後,隨即與前總統拜登握手,接著發表約30分鐘的演說,矢言將推翻拜登政府的多項政策。他稱自己的回歸「證明在美國沒有什麼是不可能的。」並說「重奪我們共和國的旅程並不容易。」川普提及自己數月前在賓州的暗殺未遂事件,一顆子彈掠過他的耳旁,但他堅信「上帝拯救我是為了讓美國再次偉大」。

川普在演說中承諾,將在上任首日簽署多項行政命令,包括恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策以遏止非法移民,促進國內能源生產,禁止政府對政治言論進行審查,並將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)。他還計劃動員軍隊加強南部邊境防禦,並將販毒集團列為外國恐怖組織,以徹底剷除犯罪網絡。川普誓言,他的4年任期將讓美國重回繁榮,成為全球羨慕的對象,並再次受到尊重。

就職典禮的尾聲,由鄉村歌手凱莉安德伍德(Carrie Underwood)清唱《美麗的亞美利加》(America the Beautiful)。拜登伉儷、副總統賀錦麗(Kamala Harris)伉儷,以及前總統歐巴馬(Barack Obama)、柯林頓(Bill Clinton)與小布希(George W. Bush)皆出席了典禮。川普在演說中誓言,他的4年任期將讓美國重回繁榮,成為全球羨慕的對象,並再次受到尊重。

同日卸任的美國前正副總統拜登和賀錦麗出席觀禮。(法新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法