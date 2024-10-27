明起東北季風增強 康芮颱風最快週二發海警

一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/10/27 19:16

〔記者林志怡／台北報導〕新一波東北季風從明日開始影響台灣，且本週輕度颱風康芮將持續接近。中央氣象署指出，北台灣本週天氣濕涼，最低溫可降至22度，加上康芮颱風週三、週四接近影響，大台北、東北部地區需注意局部較大雨勢，待週六颱風遠離後，雖降雨趨緩，但迎風面仍持續有雨。

中央氣象署預報員張承傳指出，康芮颱風今日下午2時位於鵝鑾鼻東南方1300公里處海面，雖維持輕度颱風強度，但仍有持續增強趨勢，且目前預估康芮颱風明起會往西北方向北上、於週三接近巴士海峽與台灣東南部海面，且週四、週五距離台灣最近，影響也最明顯。

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張承傳說，雖目前預報仍認為康芮颱風不會登陸，但若太平洋高壓東退幅度較小，路徑還可能西修，屆時颱風中心將更靠近台灣陸地區域，也不排除登陸可能，若康芮颱風移動速度較快，最快週二就會發布海上颱風警報，後續也可能發布陸上颱風警報，實際警報發布時間明日會比較明朗。

針對未來一週天氣，張承傳說明，本週台灣受到東北季風增強影響，北部、東半部降雨機會提高，尤其大台北、東北部地區週一、週二易有局部較大雨勢，花東則有零星雨勢，其他地區維持多雲天氣，午後南部地區、中部山區亦有午後雷陣雨。

張承傳表示，週三至週四期間，受到康芮颱風接近影響，北部、東北部迎風面雨勢將更明顯，大台北、基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨或豪雨，東部、東南部、中南部地區有短暫陣雨，直到週六颱風遠離後，才會恢復東北季風為主的天氣型態，此時北部、東半部地區仍有地形性的迎風面降雨。

氣溫方面，張承傳說，明起北台灣受東北季風增強影響，整日氣溫介於22至24度，其他地區較不受影響，高溫可達27至30度；週四、週五受颱風或其外圍環流影響，北台灣稍有回升，高溫約25至26度，中南部地區則因雲多，高溫略有下降至26至27度；週六、週日隨颱風遠離，北台灣仍偏濕涼，但中南部氣溫將稍有回升。

一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

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