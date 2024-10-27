影響樟宜社宅興建 北市木新市場再做結構詳評

木新市場改建及中繼市場安排，引起地方不同爭論，同時連動到樟新社會住宅的興建。（記者何玉華攝）

2024/10/27 19:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安競選時承諾社會住宅5萬戶的目標，上任後承接3萬5400戶，距目標有1萬4600戶缺口，市府盤點可再利用的公有地並滾動檢討，都市發展局今年提出第一階段優先推動潛力基地共12處5580戶，推動中的黎元市場、樟新市場雖已編列預算推動，卻都因遇到地方阻力形同停擺。

黎元市場基地依議會決議，由殯葬處先進行設置殯葬專區評估後再進行社宅先期規劃，若評估設置殯葬專區可行，應同時提出原規劃黎元社宅的替代方案；殯葬處委託的評估案預計年底前出爐，但地方反彈聲浪大，陸續有多名議員舉辦里民座談會，市府面臨不少壓力。

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樟新市場用地現況為停車場使用，因鄰近的木新市場有改建需求，一度考量先規劃為中繼市場，當地居民反彈後，市府改覓其他地點，但地方仍有不同意見，中繼市場選址不定連帶影響社宅興建，都發局提出的用地變更被市都委會退回；都委會希望都發局、市場處先與地方做好溝通協調，研議後再送都委會討論。

據了解，木新市場的改建也存在兩派不同意見，市場處表示，安全是最優先的考量，目前已委由專業機構進行木新市場的結構安全詳評，若結構安全無虞，短期內將補強整修繼續使用，長期仍朝改建的方向規畫，要先把中繼的問題解決；詳評報告預計近期出爐。

樟新社宅的規劃用地，現況為停車場使用。（記者何玉華攝）

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