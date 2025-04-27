籲美將AI大規模投入軍事 現實版東尼史塔克：能嚇阻台海爆發戰爭！

美國國防技術公司「安杜里爾工業」創辦人拉奇。（彭博）

2025/04/27 22:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被認為在現實生活中與漫威英雄鋼鐵人史塔克（Tony Stark）最相似的美國防技術公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey），近日在一場演講中公開提及近年來受到國際關注的台海問題，以極具衝擊力的未來戰爭假設，直指美國及其盟友的國防科技停滯不前，恐將導致災難性後果。他還宣稱，將人工智慧（AI）大規模導入戰場，是嚇阻極可能重創全球經濟與政治版圖的台海戰爭關鍵之一。

拉奇日前接受「TED大會」（Technology , Entertainment , Design Conference）邀請發表演講，網媒「INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察」創辦人蕭上農26日特別將拉奇的演講內容翻譯成中文分享給台灣的民眾。

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拉奇的演講一開始，就描繪了一個令人感到不安的場面，即中國對台發動大規模突襲，以壓倒性的飛彈、海軍力量、網路攻擊，在台灣和美國做出因應之前就癱瘓關鍵設施；美軍試圖馳援，卻發現武器數量不足、沒有足夠的平台搭載武器、精準彈藥庫存短短數日內告罄。最終，作為全球晶片供應鏈核心的台灣淪陷，全球不僅面臨晶片斷供引發的數十兆美元經濟災難，更將面對一個由專制政權主導國際秩序的未來。

拉奇直言，台海戰爭是美國軍事分析家最懼怕的戰爭，但當前美國國防體系面臨諸多困境，首先就是創新停滯，那些傳統大型國防承包商更加在乎股東分紅與官僚體系，而非追求突破性技術與迅速部署的能力。再來，曾是國防科技重要推手的矽谷，如今卻普遍對軍事合作抱持距離，甚至將重心放在迎合中國市場，導致頂尖人才與技術未能有效挹注國防。

他繼續說道，AI和相關技術未能有效應用在軍武上面也是美國防需要擔心的，諷刺的是，特斯拉電動車的AI比任何美國軍機都更先進、Roomba掃地機器人的自主程度可能超越五角大廈多數武器系統，甚至社交軟體Snapchat使用的電腦視覺技術都比最先進的軍事感測器還厲害，「如果科技界最聰明的腦袋，和國防領域最大的參與者，都不再把創新視為優先，美國將永遠失去捍衛我們選擇生活方式的能力。」

拉奇表示，因為願意解決這種問題的人太少，因此他創辦安杜里爾工業，決心顛覆傳統國防產業。他強調，安杜里爾是一家「國防產品公司」，而非承包商，他們用自有資金研發產品，而非等待政府標案，藉此大幅縮短開發週期、降低成本。拉奇指出，安杜里爾最大的競爭力，在於他們對AI和自主系統的大膽「擁抱」，其核心AI平台「Lattice」能整合、指揮大量自主武器系統協同作戰，讓數百萬武器上場，無需犧牲數百萬條人命。

他認為，面對中國數量優勢，美國唯一出路就是依靠AI驅動的自主系統，以質勝量，達成「非對稱」嚇阻。拉奇稱，安杜里爾已在短時間內為美國空軍開發自主戰鬥機、為澳洲海軍打造校車大小的自主潛艦，他們也打造反無人機攔截器「Roadrunner」，這些系統的共同點是自主性高，能在複雜且高風險環境下獨立或協同執行任務，減少人力風險：可規模化生產，利用現有工業基礎進行量產；AI能夠像更新App一樣快速升級武器能力，應對不斷出現及變化的威脅。

拉奇也提到，將AI大規模導入戰場，肯定會引發戰爭倫理和「殺手機器人」的擔憂，但他認為，具有一定自主性的武器（如水雷、神盾系統的自動接戰模式）早已存在，「潘朵拉的盒子」已經被打開，假使AI能更精準地區分打擊目標、減少附帶損害甚至因為其強大效能而阻止衝突發生，那麼因道德潔癖而放棄使用，反而是不負責任的。更重要的是，如果美國及其盟友不在AI軍事應用上領先，那麼毫無倫理顧忌的威權政權將會主導遊戲規則，其後果恐更加不堪。

拉奇在演講的最後，描繪了台海衝突另外一種場景，中國飛彈來襲被部署在周邊的AI無人機群即刻升空攔截；無人潛艦、匿蹤無人艦艇與有人載具協同從無法預測之處發動反擊；AI戰機群以超人反應速度贏得空戰；地面自主哨兵與AI火力在灘頭瓦解共軍登陸企圖。

拉奇強調，增進AI軍事應用能力並非追求戰爭，而是嚇阻，讓潛在侵略者清楚認知到，發動戰爭的代價極高，且毫無勝算，從而打消動武的念頭。他也呼籲，民主國家需要團結在一起，積極擁抱A 與自主化帶來的變革力量，為守護自由的人們提供最先進、最安全的裝備。

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