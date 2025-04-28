WSJ：馬斯克退場 川普繼續大砍聯邦機構人力

川普政府將把聯邦機構縮編瘦身的重任，轉至人資部門「人事管理局」，收回原來任由各機構自理的人力招聘與解雇大權，集中管理。（路透檔案照）

2025/04/28 06:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報26日獨家報導，隨著全球首富馬斯克日前宣布將逐漸退出非正式編制機構「政府效率部」（DOGE），川普政府加強管控聯邦勞動力的目標不變，而是將縮編瘦身重任轉至美國政府人資部門「人事管理局」（OPM），收回原來任由各機構自理的人力招聘與解雇大權集中管理，今後聯邦雇員績效評估優先以執行川普議程為基準，以及根據「適用性標準」來決定人員去留。

根據該報看到的一份OPM公告，OPM已開始對聯邦各機構增員行使核可大權。這是一大改變，聯邦各機構過去通常都是自行決定招募人員。OPM是馬斯克聯邦政府裁員計畫的樞紐，該局高層在川普就職後就充斥與DOGE有關的人馬；這些人迅速下令以弱化其他聯邦機構對其勞動力的控制，以及在許多情況下將招聘、解雇與績效評估，納入OPM職權範疇。OPM現任與前任員工指出，OPM在後馬斯克時代制度化DOGE使命上，扮演更醒目的角色。

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根據來自OPM代理局長埃澤爾（Chuck Ezell）的2份備忘錄，對聯邦機構高官的績效評估，將根據其「忠實執行法律與總統政策」的情況；備忘錄還將推動總統的政策議題做為績效評估的「最重要因素」。聯邦各機構被要求在2026會計年度開始前，採用新的績效計畫。聯邦機構此前的績效評估指標，包括商業敏銳度、領導能力、結盟能力與工作成果等。

此外，根據3月20日的總統備忘錄，OPM還提議制定法規，好讓該局能決定可開除行政部門的哪些員工，即各聯邦機構將未達該機構定義的「適用標準」者上繳OPM，由OPM進行審查後決定此人去留，OPM將因此對現任聯邦機構員工享有更大監督權。

聯邦政府大部分由中低階公務員組成，其工作向來不受政治性雇用決定影響，一切是該機構主管與經理說了算，而今恐將大為改觀。獨立監督組織「政府監督計畫」（Project on Government Oversight）的政府事務主管赫德勒－高德特（Dylan Hedtler-Gaudette）說，將聯邦機構勞動力去留的的決策大權集中於OPM，似乎是將此過程予以政治化的「政府奪權」。

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