04/28各報重點新聞一覽

陸委會接獲檢舉，中共黨政單位與章法學會舉辦「共讀一本好書」徵文大賽，提供獎金及福建研學資格，誘拉台生參加。（資料照）

2025/04/28 06:59

自由時報

章法學會徵文涉校園統戰 官員：將查處

陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「二○二五年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格。官員強調，該案涉違反兩岸條例卅三條之一，將依法查處。

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傅崐萁、黃建賓罷免案本週送件

卅五件泛藍立委罷免連署行動邁入尾聲，本週至少有七案、分兩波送件，黃建賓、涂權吉罷免案搶頭香，預計五月二日送件，傅崐萁、呂玉玲、魯明哲、鄭正鈐、游顥等五案則擇定週末送件。罷團幹部說，整體成案件數「坐廿望廿五」，大罷免投票的號角正式響起。

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重點打擊北聯幫 北投警單日破6處毒品分裝場、倉庫

俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，頻頻引起重大社會案件，台北市警方從三月十日至四月十八日，執行安居緝毒專案。其中北投分局針對轄內北聯幫執行重點打擊，在一天之內掃蕩北聯幫五處依托咪酯分裝場與毒品倉庫，更在此次專案中查獲卅五件毒品案與五十三名犯嫌，成果斐然。

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聯合報

美智庫調查／台對美信任度下滑 46%不信美將助台抗中

華府智庫布魯金斯研究所廿五日刊登題為「川普如何影響台灣與南韓大眾之對美國態度」評論，比對去年七月和今年二至四月的調查結果，美韓與美台關係前景均呈現黯淡景象，其中民進黨的支持者，信任美國的比率較去年調查時下降十四個百分點。

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今赴立院 卓揆爭取支持4100億特別預算

因應美國對等關稅衝擊，行政院會上周四通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰今天將赴立法院向朝野黨團說明，盼在最短時間通過特別條例。

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中國時報

川普百日 台韓對美信任度大降

美國總統川普在29日將迎來執政100天，美國民調顯示，川普的國內支持率與海外信任度雙雙走低。華府智庫調查，川普執政後，台韓民眾認為「美國是可信盟友」的比例，顯著下滑，且不利於世界民主。另美媒民調顯示，川普上任百日支持率僅剩39％，是近80年來美國總統百日支持率的最低紀錄。美國民眾對川普政府施政多感不滿，對經濟前景大感憂心。

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罷賴頭一關 必須2／3立委同意

國民黨主席朱立倫26日在凱道提出「520後國民黨將在立院提案罷免賴清德」，27日他在花蓮表示，人民怒火在全台展現，若這位治國獨裁者再不好好反省檢討，最後一定會被人民推翻、趕下台。民眾黨主席黃國昌昨在宜蘭則表示，賴清德執政近一年，成績一片慘白，「罷免總統是國人的共同心聲。」

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罷傅團體「微光花蓮」利用假日持續在花蓮火車站等地點收取連署書，最近市區則出現「秦檜罷免車」，諷刺這一年來傅崐萁的亂政行為。 （微光花蓮提供）

台北市警方從三月十日至四月十八日，執行安居緝毒專案。圖為警方查扣毒品。（記者王冠仁翻攝）

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