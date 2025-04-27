台中市聯結大貨車追撞停等紅燈多輛車 至少7傷

台中市沙鹿區向上路發生嚴重車禍，造成多輛汽車嚴重毀損。 （民眾提供）

2025/04/27 11:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區向上路的長下坡路段，今天上午10點多發生嚴重車禍，疑似一輛聯結大貨車煞車失靈，追撞停等紅燈的多輛汽機車，台中市消防局獲報出動大批人車前往搶救，初步統計約有7人受傷，其中1人命危，車禍原因，警方目前正處理調查中。

台中市沙鹿區向上路，因屬長下坡路段，經常發生車禍，今天上午疑似一輛聯結大貨車煞車不靈，衝撞停等紅燈的眾多汽機車，致現場一片狼籍，多車嚴重毀損，連區間測速桿被撞斷，地面散佈破碎的物品。

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台中市消防局表示，今天上午10點13分獲報，沙鹿區向上路七段2號前發生車禍，立即派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計5個單位、出動消防車8輛、救護車5輛、消防人員29名，現場由大隊長吳進宗擔任指揮官往救援。

消防局表示，現場為聯結車與多輛小客車車禍事故，造成多名人員受傷，消防人員到場，現場車禍事故造成多名民眾受傷送醫，傷患後送情形及傷勢資訊持續彙整中。

台中市沙鹿區向上路長下路段發生嚴重車禍，小客車被撞嚴重毀損。（民眾提供）

台中市沙鹿區向上路車禍，連區間測速桿都被撞斷。（民眾提供）

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