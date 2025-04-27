台南神佛壇遇鳥事！ 斑鳩來祝壽先「佔領」土地公頭頂

神佛壇今日飛來1隻斑鳩，直挺挺地就停站在福德正神頭頂逾5分鐘。（龔思瑞提供）

2025/04/27 17:44

〔記者王姝琇／台南報導〕台南盤古藥皇廟神佛壇即將迎來藥皇大帝聖誕，今日竟飛來1隻斑鳩，直挺挺地就停站在福德正神頭頂逾5分鐘，還有正在拜拜的信眾被「屎攻」直呼：是幸運的徵兆！

正處於蓋廟期的神佛壇於2020年出火，2023年卻遇到祝融燒毀臨時行館，許多百年神尊付之一炬，原規劃去年建廟竣工舉辦入火安座，最後被迫延到馬年（2026年），讓建廟美事一波三折。

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神佛壇成員龔思瑞表示，規劃建廟一路以來發生過大、小事件都一一挺過，原本定期協助信眾辦事解惑一度停擺，但最終也逐漸恢復；今天就在辦事時，1隻斑鳩飛來停在福德正神頭頂，過程中還有信眾被鳥大便擊中，大夥也不敢驚動牠，民俗角度有一說，是提前來向神明祝壽的喜兆。

藥皇大帝農曆4/28聖誕，循例舉行清壇祝壽、調營犒軍、平安宴、乞龜及搏頭家和爐主，繼隆重又熱鬧。這次在神明聖誕之前飛來小鳥，龔思瑞說，相信能帶來好事發生！他也分享，日前就有1隻約2個成人巴掌大的烏龜爬進家裡「求包養」，不久就有4位信眾來認捐建廟石材約200萬元。

神佛壇今日飛來1隻斑鳩，直挺挺地就停站在福德正神頭頂逾5分鐘。（龔思瑞提供）

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