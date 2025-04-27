中壢大罷免攤位遭恐嚇 黑衣男嗆「我見一次打一次！」

桃園市議員黃崇真臉書分享罷魯志工遇到黑衣男恐嚇的錄音檔。（黃崇真提供）

2025/04/27 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊今晚宣布，二階連署累計收件數3萬1910份，雖跨過法定門，但團隊不鬆懈，要朝目標門檻4萬5000份挺進；只是25日傍晚在中壢區福州二街的忠福黃昏市場罷免連署攤位，出現一名鬧場黑衣男子，大聲恐嚇志工「離開…叫你離開，幾分鐘後如果還在這裡，不然你們會死很慘」、「旗子收起來，十分鐘內給我消失」。

黑衣男還嗆說「你要不要試、敢在我地盤搞大罷免」、「以後再出現這個區塊，我見一次打一次、見一個打一個」、還恐嚇說「是不是要叫年輕人來處理一下」等，志工冒著危險把影片錄下來，讓協助報案處理的民進黨桃園市議員黃崇真感到既憤怒又心疼。

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對此，中壢警分局今（27日）晚表示，中福派出所25日傍晚時許獲報，在福州二街有民眾糾紛，警方立即派員到場，經現場告知雙方權利義務後，包括在場市議員助理等人均表示無意願提告。經檢視網路影片畫面後，已通知33歲宋男到案說明，訊後依刑法恐嚇罪嫌函請桃園地檢署偵辦。中壢警分局長林鼎泰強調，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若涉不法，警方必定依法偵處，確保社會安定。

黃崇真說，看到志工冒險錄下約5分鐘的影片，真的很憤怒、很心疼，他要再次強調，民主社會可以有不同的聲音，但絕對不能用黑衣男那種恐嚇的行為，他認為國民黨歷來不缺這種添柴加火的豬隊友，越是這樣團隊越要大罷免成功，他也一定會保護志工團隊，讓志工免受驚嚇。

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