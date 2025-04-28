中部以北及宜花注意陣雨 北部白天高溫降至23度

今日中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有機會出現局部較大雨勢。（資料照）

2025/04/28 06:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（28日）因鋒面通過及東北季風增強，台灣中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有機會出現局部較大雨勢，請民眾特別留意天氣變化，外出攜帶雨具備用，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度部分，今日北部、宜蘭及花蓮氣溫稍下降，白天北部高溫23至24度，中部及宜花26至28度，南部及台東高溫還是可以來到29至32度，感受仍溫暖。夜晚低溫在北部、宜蘭大約19至20度，中部及花蓮21至22度，南部及台東23至25度。澎湖氣溫23至28度；金門20至26度；馬祖18至21度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（29日）東北季風影響，北部及東北部感受仍稍涼，其他地區早晚也稍有涼意；隨著鋒面遠離，環境水氣減少，各地天氣為多雲到晴。北部19至28度，中部21至30度，南部24至31度，東北部20至25度，東部22至25度，東南部23至27度。

週三（30日）東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升，北部20至31度，中部22至30度，南部24至31度，東北部20至28度，東部21至27度，東南部22至28度；各地水氣仍少，天氣為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週四至週六（1日至3日）主要是東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，但是午後降雨範圍擴大。氣溫方面，北部21至31度，中部22至32度，南部24至33度，東北部21至29度，東部22至28度，東南部24至30度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 23 23 ~ 26 25 ~ 30 23 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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