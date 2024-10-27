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    「康芮」路徑大幅西修 氣象專家：強度評估可在中颱上限

    氣象專家林得恩指出，最新模式模擬結果顯示「康芮」未來路徑明顯西修，會非常靠近台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象專家林得恩指出，最新模式模擬結果顯示「康芮」未來路徑明顯西修，會非常靠近台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    2024/10/27 08:22

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「康芮」持續向西前進中，中心位置於今日（27日）凌晨2點位在鵝鑾鼻東南東方1470公里的海面上，以每小時13公里速度前進。氣象專家指出，最新模式模擬結果顯示「康芮」未來路徑明顯西修，會非常靠近台灣。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據歐洲ECMWF最新系集數值模式模擬結果顯示，「康芮」未來路徑有明顯西修，非常靠近台灣，時間點會落在10月30日至11月2日之間，也有愈來愈多分析認為有直接登陸或侵襲台灣的可能性。

    「林老師氣象站」表示，目前評估「康芮」強度可以維持在中度颱風上限，其暴風圈半徑估計在250公里至280公里，日本氣象廳則估計在330公里。「林老師氣象站」指出，「康芮」颱風在未來幾天，會發展成「又強、又大」的颱風。

    前氣象局長鄭明典則是在臉書發文提到，在昨天之前，「康芮」颱風環境的垂直風切大，所以強對流和低層環流中心對不上，強度發展很緩慢，甚至有低層多環流中心的現象。現在垂直風切明顯減弱，康芮颱風雲系就開始集中，低層環流中心也慢慢整合起來。

    至於「康芮」的路徑，鄭明典認為關鍵因素還是北方槽線和副高壓的相互影響，副高壓不退就會偏西移動，槽線南壓就可能導引颱風往北。

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