35：0！基隆林沛祥罷免一階過關 二階連署期程一次看

最新通過一階被提議罷免者為基隆市立委林沛祥。（資料照）

2025/03/13 17:57

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免熱度持續升溫，中選會今（13）日傍晚公布最新審定結果，據統計，罷免團體提交的35件泛藍立委罷免案、停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入二階連署；由國民黨青年軍等藍營系統發動對17名民進黨立委罷免案全數失敗，仍有一次補提機會。最新通過一階被提議罷免者為基隆市立委林沛祥。

中選會指出，3月9日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案（南投縣蔡銘軒、陳玉鈴）可進入二階連署；另有16件立委罷免案、3件市縣議員罷免案（苗栗縣徐筱菁、曾玟學、陳春暖）並未達提議門檻，相關案件可依法限期補提，但補提以1次為限。

請繼續往下閱讀...

中選會續指，3月9日之後迄今（13日）以前，則另有1件立委罷免案可進入二階連署，所以目前共計35件立委罷免案可進入二階連署；期間，另有1件立委罷免案、3件市縣議員罷免案（基隆張之豪、鄭文婷；新北陳乃瑜）未達提議門檻，亦即目前共計17件立委罷免案、6件市縣議員罷免皆未過一階提議，相關案件也可依法補提，補提並以1次為限。

據統計，第一階段被提議罷免的泛藍立委35人全數過關，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍等共34人，以及無黨籍立委陳超明。

此外，未通過第一階段的立委罷免案皆為民進黨立委，包括伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠、陳俊宇等17人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法