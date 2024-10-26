為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2024台灣設計展台南開展 首日吸引逾30萬人次觀展

    2024台灣設計展主展場之一，西市場重現風華。（台南市府提供）

    2024台灣設計展主展場之一，西市場重現風華。（台南市府提供）

    2024/10/26 23:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣設計展今（26）日起跑，包含西市場與南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，尤其「西市場」古蹟修復後首度亮相，還有多場驚豔活動拚場，吸引超過30萬人次的人潮，讓整個台南的秋天，皆沈浸在文化浪潮中。

    2024台灣設計展以「是台南，當是未來」為主題，主展場之一的西市場，聚焦在台南吃與穿主題，策展團隊實際走訪台南物產產區，與多間充滿能量的台南在地紡織企業，將其田野調查成果，透過《踅台南‧造市場》及《踅 se̍h西市》、《西門布市》等展覽與觀展眾分享。

    此外，整個街區搭配以「開市西市場」為主題的環境馬戲、劇場導覽、環境舞蹈、大排舞等活動，歷經修復後首次重新面世的西市場，宛若重返過去「大菜市」的繁盛興隆。

    台灣設計展開幕第1週，也與赤嵌朋派商圈合作，於南市美術館2館辦「赤嵌萬神節」。不僅館內展覽呈現台南「南波萬」的產業實力；館外萬神節也延續以往豐富的音樂、戲劇、藝陣表演等藝術文化元素。今天活動還有台南藝術節、台南國際餐酒嘉年華、台灣文學館館慶「文學暢秋日」，「嗨」翻整座城市。

    東方的媽祖與西方的聖母瑪利亞更首次受邀同台，台南市長黃偉哲也一同迎接東西方聖母並獻花。活動現場匯聚200家品牌攤商參與市集，讓民眾享受多樣化的體驗。

    市長黃偉哲表示，今日設計展周邊活動共吸引逾30萬人次，設計展首周活動精采可期、展覽內容也十分豐富，設計展展期至11月10日，請大家繼續期待接下來兩周的各式活動。

    文化局長謝仕淵亦表示，設計展展期至11月10日，週間人潮稍緩，可以仔細品味展覽內容、週末參加精彩活動，歡迎大家無論週間、週末，都一同來感受台灣設計展的驚人魅力。

    台灣設計展開展主場之一的西市場，百年古蹟變身伸展台式展場。（南市府提供）

    台灣設計展開展主場之一的西市場，百年古蹟變身伸展台式展場。（南市府提供）

    南市美術館2館「赤嵌萬神節」吸引人潮參加。（南市府提供）

    南市美術館2館「赤嵌萬神節」吸引人潮參加。（南市府提供）

    「西市場」古蹟修復後首度亮相，湧入民眾參加各項活動。（台南市府提供）

    「西市場」古蹟修復後首度亮相，湧入民眾參加各項活動。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播