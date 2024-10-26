2024台灣設計展台南開展 首日吸引逾30萬人次觀展

2024台灣設計展主展場之一，西市場重現風華。（台南市府提供）

2024/10/26 23:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣設計展今（26）日起跑，包含西市場與南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，尤其「西市場」古蹟修復後首度亮相，還有多場驚豔活動拚場，吸引超過30萬人次的人潮，讓整個台南的秋天，皆沈浸在文化浪潮中。

2024台灣設計展以「是台南，當是未來」為主題，主展場之一的西市場，聚焦在台南吃與穿主題，策展團隊實際走訪台南物產產區，與多間充滿能量的台南在地紡織企業，將其田野調查成果，透過《踅台南‧造市場》及《踅 se̍h西市》、《西門布市》等展覽與觀展眾分享。

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此外，整個街區搭配以「開市西市場」為主題的環境馬戲、劇場導覽、環境舞蹈、大排舞等活動，歷經修復後首次重新面世的西市場，宛若重返過去「大菜市」的繁盛興隆。

台灣設計展開幕第1週，也與赤嵌朋派商圈合作，於南市美術館2館辦「赤嵌萬神節」。不僅館內展覽呈現台南「南波萬」的產業實力；館外萬神節也延續以往豐富的音樂、戲劇、藝陣表演等藝術文化元素。今天活動還有台南藝術節、台南國際餐酒嘉年華、台灣文學館館慶「文學暢秋日」，「嗨」翻整座城市。

東方的媽祖與西方的聖母瑪利亞更首次受邀同台，台南市長黃偉哲也一同迎接東西方聖母並獻花。活動現場匯聚200家品牌攤商參與市集，讓民眾享受多樣化的體驗。

市長黃偉哲表示，今日設計展周邊活動共吸引逾30萬人次，設計展首周活動精采可期、展覽內容也十分豐富，設計展展期至11月10日，請大家繼續期待接下來兩周的各式活動。

文化局長謝仕淵亦表示，設計展展期至11月10日，週間人潮稍緩，可以仔細品味展覽內容、週末參加精彩活動，歡迎大家無論週間、週末，都一同來感受台灣設計展的驚人魅力。

台灣設計展開展主場之一的西市場，百年古蹟變身伸展台式展場。（南市府提供）

南市美術館2館「赤嵌萬神節」吸引人潮參加。（南市府提供）

「西市場」古蹟修復後首度亮相，湧入民眾參加各項活動。（台南市府提供）

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