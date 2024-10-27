為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今溫暖微熱！ 明起東北季風增強 北台灣低溫僅23度

    今日西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致都是多雲天氣，亦偶有短暫陣雨，午後各地山區及南部地區降雨機率較高，各地白天高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱。（資料照）

    今日西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致都是多雲天氣，亦偶有短暫陣雨，午後各地山區及南部地區降雨機率較高，各地白天高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱。（資料照）

    2024/10/27 07:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致都是多雲天氣，亦偶有短暫陣雨，午後配合熱力作用，各地山區及南部地區降雨機率較高。

    各地溫度方面，夜晚清晨台灣各地及澎金馬低溫約24至26度，台灣各地白天高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱，澎金馬約27至29度。今日空氣品質部份，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    週一（28日）開始東北季風增強，各地氣溫下降，北部、宜蘭約23至28度，花東24至30度，中南部24至31度。

    週二（29日）受到東北季風影響，桃園至嘉義沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風；北部及東北部天氣轉涼，北部低溫僅21度，其他地區早晚亦涼，中南部須注意日夜溫差。北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

    週三（30日）至週五（11月1日）受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部、宜蘭21至26度，花東23至29度，中南部22至31度。北部及東北部地區有短暫陣雨，北部及東北部地區並有局部較大雨勢發生，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東南部、中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    25 ~ 31 26 ~ 30 26 ~ 31 24 ~ 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播