今溫暖微熱！ 明起東北季風增強 北台灣低溫僅23度

今日西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致都是多雲天氣，亦偶有短暫陣雨，午後各地山區及南部地區降雨機率較高，各地白天高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱。（資料照）

2024/10/27 07:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致都是多雲天氣，亦偶有短暫陣雨，午後配合熱力作用，各地山區及南部地區降雨機率較高。

各地溫度方面，夜晚清晨台灣各地及澎金馬低溫約24至26度，台灣各地白天高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱，澎金馬約27至29度。今日空氣品質部份，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

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週一（28日）開始東北季風增強，各地氣溫下降，北部、宜蘭約23至28度，花東24至30度，中南部24至31度。

週二（29日）受到東北季風影響，桃園至嘉義沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風；北部及東北部天氣轉涼，北部低溫僅21度，其他地區早晚亦涼，中南部須注意日夜溫差。北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

週三（30日）至週五（11月1日）受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部、宜蘭21至26度，花東23至29度，中南部22至31度。北部及東北部地區有短暫陣雨，北部及東北部地區並有局部較大雨勢發生，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東南部、中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 31 26 ~ 30 26 ~ 31 24 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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