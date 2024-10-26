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    妹子月賺4.5萬卻存錢迷茫！網見「3個月出國1次」看傻

    女網友在Dcard分享理財規劃，引發熱烈討論。（示意圖）

    女網友在Dcard分享理財規劃，引發熱烈討論。（示意圖）

    2024/10/26 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名27歲女子近日在Dcard理財版分享存錢困境，表示現在住家裡，月薪實領3萬5，副業每月進帳約1萬，每個月的固定支出約6千，如果三餐外食就到2萬1。而雖然已投資美股及台股，存了5萬元緊急預備金，但因為每三個月固定出國一次，導致閒錢不足，在回國後甚至無法購買自己喜歡的小物品，讓她在購物慾一來時總覺得「存錢好迷茫」。

    根據貼文，原po表示，在每次出國刷完機票和住宿費後，閒錢幾乎耗盡，連想買精品類的小物都沒辦法，因此想詢問大家的儲蓄習慣，貼文一出引發網友熱議。

    有不少人質疑她的理財方式，認為月薪35K卻三個月出國一次根本「無法累積任何儲蓄」，也有人直言不諱，「住家裡，薪水約4.5萬，但每個月大約只存6千的確滿低的，尤其是你的固定開銷才6000」、「緊急預備金僅5萬，一旦有意外根本不夠用！」

    或建議她增加儲蓄或重新規劃支出，以避免陷入存錢迷茫的困境。「我月薪約7萬5，都不會花那麼多錢」、「一年出國一次就好了，真的錢先存多點……」、「每月只存6000，但卻抱怨沒有閒錢購物，這樣怎麼實現小夢想？」

    但也有網友認為每人理財觀念不同，趁年輕多出去看看世界也很好。「不必強求存錢，享受當下生活更為重要」、「老了也沒力氣出去玩，趁年輕有力氣的時候多出去體驗」、「講真的你沒花別人的錢，其實不用管別人說什麼，但如果你想買房子，但一直出國又一直喊沒錢的話，就真的莫名其妙。」

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