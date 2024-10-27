另類國民外交！ 漁場老闆助印尼移工如願完婚

金吉利定置漁場印尼籍移工蘇安迪，在老闆陳聖傑的協助下，26日與愛人在漁場宿舍舉行傳統印尼結婚典禮，完成人生大事。（陳聖傑提供）

2024/10/27 19:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市金吉利定置漁場印尼籍移工蘇安迪，與同鄉看護女友相戀數年，想結為連理，但雙方在台工作無法返鄉舉辦婚禮；老闆陳聖傑獲悉後，出資並贈送兩位新人一對結婚對戒，26日就在漁場宿舍舉行傳統印尼結婚典禮，協助小倆口完成心願，整個過程透過手機視訊，讓遠在印尼的父母和家人參加並給予祝福，這場另類的國民外交，也提升了台灣的國際形象。

新竹市漁業青年陳聖傑，接手父親的金吉利漁場，將傳統漁業導入科技業的管理技巧，用水下無人探測載具管理定置漁場，提高漁工的作業安全與福利，並建立水產溯源認證機制，今年甫榮獲全國模範漁民。

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陳聖傑表示，印尼移工蘇安迪在其漁場工作數年，工作認真又很能吃苦，因此他把蘇安迪當作自家人般；蘇安迪因緣際會認識從事看護的同鄉女子，相知相戀多年，想給對方一個婚禮，但是因為雙方還在台工作無法返鄉，因此苦惱地問他可否幫忙。

當下聽聞此事，他不忍心小情侶因為離鄉背井打拚工作，而耽誤了終身大事，決定伸出援手。

蘇安迪和女友26日晚間就在金吉利定置漁場的宿舍，在40多名親朋好友的見證下，舉辦印尼式婚禮，並分享烤肉等印尼傳統食物，食材全由陳聖傑出資招待，還贈送新人一對結婚對戒。

陳聖傑說，印尼結婚典禮一般有16個步驟，邀請穆斯林長老擔任結婚公證人，並先進行沐浴更衣淨身的儀式。婚禮進行時，新郎會將袋子裡的紅豆、綠豆等倒入新娘的袋子裡，意味著丈夫的第一份收入交給妻子；新人互相餵水和食物，代表以後將同甘共苦；向雙方父母跪叩，感謝父母的養育之恩。

其中還有一項有趣儀式，是新郎將雞蛋踩碎，代表孕育健康的子女。最重要的宣誓儀式，新人在親友團的見證下，圓滿完成了人生的大事。

金吉利定置漁場印尼籍移工蘇安迪，在老闆陳聖傑的協助下，26日與愛人在漁場宿舍舉行傳統印尼結婚典禮，完成人生大事。（陳聖傑提供）

蘇安迪和女友26日晚間在金吉利定置漁場的宿舍，在40多名親朋好友的見證下完婚，喜悅地分享家鄉傳統美食。（陳聖傑提供）

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