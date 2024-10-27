花蓮規模5.3地震仍屬0403餘震 氣象署：尚未回歸背景值

花蓮晚間發生芮氏規模5.3的地震。（中央氣象署提供）

2024/10/27 19:03

〔記者林志怡／台北報導〕今日稍早嘉義縣中埔鄉發生8起極淺層地震，最大地震規模達4.9，傍晚花蓮也發生芮氏規模5.3的地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，花蓮這次地震依舊是0403地震的餘震，雖整體餘震頻率下降、強度減弱，但目前仍很難預估何時能回到一般的地震發生頻率與強度，還有待持續觀察。

中央氣象署指出，花蓮縣花蓮市今日晚間6時21分45.1秒發生芮氏規模5.3的地震，地震深度17.7公里，花蓮市、南投縣奧萬大等都測到4級震度，宜蘭縣奧花、台中市梨山、雲林縣四湖則測得3級震度，另桃園市、台東縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣部分地區也測得2級震度，幾乎全台有感。

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吳健富說明，這次地震仍屬於0403地震餘震，震央與主震距離約17公里，雖餘震頻率降低、強度減弱趨勢不變，但還未回到背景值，且目前地質學上仍難評估餘震持續時間，當初雖以921大地震經驗推算，震後3到6個月期間的餘震會比較頻繁，但實際情況沒有辦法一刀切，測報中心也在持續觀察中。

此外，吳健富提到，0403主震規模7.2所產生的破裂長度推測逾60公里以上，和921地震一樣、都造成了「面」的破裂區域，並有能量積蓄在破裂處，地層需要較長時間進行應力調整，且不時會有不同位置輪流發生破裂的情況，產生的餘震規模也有大有小，提醒民眾隨時做好地震防災準備，以應對可能發生的地震搖晃。

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