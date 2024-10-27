縮骨功？外籍移工逃1年半被逮 利用掌骨缺陷掙脫手銬落跑

逃逸近1年半的越南籍阮姓逃逸移工，日前在台北市文山區網咖被警方查獲，但因天生手骨有缺陷，趁著警方不注意時掙脫手銬落跑，警方昨天在台南市將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2024/10/27 20:17

〔記者陸運鋒／台北報導〕逃逸近1年半的越南籍阮姓逃逸移工，日前在台北市文山區網咖被警方查獲，而他被帶回派出所單手銬在欄杆後，竟因天生手掌骨有缺陷，趁著警方不注意時掙脫手銬落跑，專案小組警方調閱上百支監視器追查，於昨天在台南市將其逮捕，依法究辦。

文山警一分局調查，萬芳派出所於21日晚間在秀明路網咖執行臨檢勤務，盤查一名外籍男子時，因男子身上沒有證件、無法確認身分，隨即將其帶往移民署按壓指紋確認身分，進而查出該名男子身分為越南籍23歲阮姓男子，且是逾期居留536天的逃逸移工，隨後將其帶回派出所偵辦。

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據了解，警方將阮男左手上銬至偵訊室鐵欄杆後，便進行文件準備工作，而阮男手掌外觀雖正常，但因天生缺陷、掌骨較正常人缺少一塊，不到30秒鐘時間就掙脫手銬，隨後拔腿從派出所後門狂奔，警方發現追出後為時已晚。

警方表示，案發後組成專案小組追緝，發現阮男並無交通工具，均搭乘計程車移動，造成查緝困難，經過濾上百支監視器、通聯紀錄後，得知阮男在台人脈網絡，並透過友人叫車往南部逃逸，專案小組昨天掌握其行蹤後，順利在台南市安南路一處工寮將阮男查緝到案。

警方指出，詢後將阮男依脫逃罪、入出國及移民法移送台北專勤隊收容與台北地方檢察署偵辦。警方呼籲，非法移工對於社會治安形成犯罪黑數，間接影響社會治安，任何不法行為，皆予以強力打擊。

阮男示範掙脫手銬。（記者陸運鋒翻攝）

阮男掙脫手銬後，從派出所後門逃逸。（記者陸運鋒翻攝）

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