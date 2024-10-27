詐團借輸出柬國手法 輸入馬國車手

警方埋伏後逮獲的1名馬國籍車手。 （警方提供）

2024/10/27 05:30

透過網路社群軟體密集投放廣告

〔記者陳彥廷、張瑞楨、王捷、邱俊福／綜合報導〕近期在馬來西亞籍車手大舉攻台下，各地警方也陸續逮捕馬國嫌犯到案，以台灣最南端的屏東縣來說，單是一個潮州警分局，近兩個月就在轄內查獲三名馬國車手，均被裁定收押禁見；台中警方未詳做統計，但近期也陸續逮獲多名車手，其中一名八月入境的年輕馬籍華人，來台第二天奉指示假冒投資公司專員面交取款時，就被埋伏員警逮捕，既未取得詐款，也沒拿到報酬，一場「觀光兼賺錢」美夢，瞬間成了人生變黑白的惡夢。

台南市警第一分局本月二十二日至二十五日，短短四天內也連逮三名車手，成功攔阻詐款逾三七五萬元，其中一人是馬國華僑，另二人是台籍車手。

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警方表示，將大批馬國人誘來台當車手，就像當初誘騙台灣人前往柬、緬詐騙園區的模式相似，主要也是透過網路社群軟體密集投放廣告，以「高薪、學歷不拘」等為誘詞，甚至有詐團打出吃住、機票全免，假日外出觀光等，不同的是將台灣人「輸出柬國」，變成「輸入馬國人」來台，另過去前往柬國的台人，多半是從事機房詐騙，被誘來台馬國人則是擔任取款車手。

馬國華人多 成招攬大宗國

此外，為便於指揮，來台者至少要有粗淺中文語言能力，加上馬國華人眾多，因而成為招攬車手的大宗國家。警方詢問落網的馬國人，發覺他們抵台後根本未跟上游成員見過面，且大多接受過「勤前教育」．僅稱在家鄉有人詢問「是否要來台灣打工」就搭機前來。

以為安全 實則多數都被抓

據了解，不少人以為短期做幾天，拿了錢就回鄉輕鬆好賺，安全性很高而投入當車手，等到被逮後才知早有大批馬國車手被抓被收押，拿到錢躲回國應是極少數「倖存者」，有人直呼自己也是被害人，「是被詐騙集團騙來的」。

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