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第十九屆榮三盃全國學生棋王賽-爭奪棋王榮耀 選拔賽高手激戰拚晉級

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽昨日登場，首日進行選拔賽，各組選手拚十六強。（記者胡舜翔攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽昨日登場，首日進行選拔賽，各組選手拚十六強。（記者胡舜翔攝）

2024/10/27 05:30

〔記者凌美雪／台北報導〕第十九屆「榮三盃全國學生棋王賽」昨（26）日登場，連續兩天的賽程，依慣例首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共五輪對弈後，各組皆產生前十六名，取得今日決賽資格，將於全日四場激戰中競逐學生棋王寶座。

「榮三盃」比賽品質是國內業餘競賽的指標之一，每年都在擁有挑高空間的自由廣場中庭舉行選拔賽，為提供寬敞舒適的比賽環境，總參賽人數都控制在三百人左右。今年三組共有三０四位選手參賽，與往年一樣，小學組一三四位最多，其次是中學組一一三人，大學組則有五十七人，選手皆為三段以上菁英。

主辦的林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬表示，隨著疫後生活進入常軌，除報名踴躍之外，看到小學生每年參賽者都最多，可見國內喜愛下圍棋的人口不斷增加，是相當可喜之事。雖然小學生平均棋力較低，但勇於參賽練棋，隨年齡增長，段數也持續精進。其中更有天才型選手，如去年衛冕成功的小學生棋王陳映嘉，今年就以十一歲之齡考上職業棋士；去年首登中學生棋王寶座的鄭坪昊，弟弟鄭予皓則是九歲就成為全台年紀最小職業棋士。

各組黑馬越級出線 搶進十六強

昨天選拔賽結果，各組都不乏「越級」出線的黑馬，比如小學組棋力五段的吳稚謙，就在六十位六段以上高手中勝出，順利晉級；中學組有二十五位棋力七段的強將，卻有黃柏人、蔡明叡、陳宏羽等三位以六段勇闖高手之林；大學組則有柯智幃與劉向恆兩位以棋力六段擠進前十六強，反而去年棋王宋東樺今年跌落榜外，自嘲想貼補北海道旅費的獎金沒了。

至於去年全面落敗的女選手，今年共有三位順利進入決賽，分別是小學組的王佳格與謝知庭，以及中學組許霓霓。有趣的是，去年跌落榜外的許霓霓，雖然才高三，今年亮麗現身，亭亭玉立引發關注，其他女選手也都具有顏值，讓人不禁聯想，是否學圍棋的女生都會變得漂亮又有好氣質？

裁判長秦世敏特別提到今年比賽過程是歷來秩序最佳、品質最好，因為圍棋比賽非常講究「品德」，但有時好勝心難免引發紛爭，「榮三盃」一直以來就是以秩序與品質聞名，秦世敏認為今年特別好，比賽過程比往年更安靜，學生們都很守規矩，即便有零星的小爭議，也很快獲得調解。

誠如大會主席江振雄開幕致詞時所說，學習圍棋不僅有益身心健康，相信大家也都同意，下圍棋不僅可訓練一個人增加耐力、專注力，同時也能培養一個人很冷靜地運用各種策略面對問題、解決問題，突破困境，這些特質無論在各行各業都適用，也相信來參加「榮三盃」的選手們，每位都充滿智慧與自信，在人生的起跑點上，建立了優良的基礎，未來再加上努力，一定能成為人生的勝利者。

把AI丟一邊 享受人與人在棋盤上廝殺的樂趣

今年基金會的大會手冊以「希望你們可以繼續喜愛圍棋」為題，談到AI的出現，對世界上的職業棋士造成極強極深的打擊，韓國的職業九段棋士李世乭，是唯一一個曾經在與電腦軟體競技中贏過一場的世界頂尖棋手，他比喻與電腦下棋就像擊出網球卻打在一面牆上，沒有人將球回擊給你。學習圍棋原本像是一種藝術，棋手獨自摸索、沉思出棋步，與另一位棋手創造一盤「好棋」，因此，李世乭想對世界上的圍棋迷說，「希望你們未來可以繼續喜愛著圍棋」。而「榮三盃」全國學生棋王賽，始終期盼的，就是同學們能好好地享受人與人在棋盤上廝殺的快樂。

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽，小學組十六強。 （記者胡舜翔攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽，小學組十六強。 （記者胡舜翔攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽，裁判長秦世敏（左）與大學組十六強合影。（記者胡舜翔攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽，裁判長秦世敏（左）與大學組十六強合影。（記者胡舜翔攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽，中學組十六強。 （記者胡舜翔攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽，中學組十六強。 （記者胡舜翔攝）

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