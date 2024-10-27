新北府中踩街「搞鬼」 百組變裝參賽

板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子來參加，侯友宜也以復古裝扮登場發糖果給小朋友。（記者黃子暘攝）

2024/10/27 05:30

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕萬聖節在即，新北市府經濟發展局在板橋區府中商圈一連兩天舉辦「府中搞什麼鬼」活動，市長侯友宜昨天打扮復古跟變裝民眾一起踩街遊行，沿路發送糖果給小朋友，現場還有變裝比賽，許多家長與小朋友都精心打扮，一百多組參賽者同場較勁比創意。

侯友宜表示，市府整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等資源，推出近一個月的「府中奇幻城」系列活動，盼公私資源整合擴大活動效益，進而創造庶民經濟；四月強震重創花蓮，為支持花蓮觀光產業與經濟復甦，活動現場也邀請花蓮業者來展售商品。

請繼續往下閱讀...

經發局長盛筱蓉說，今年的「府中搞什麼鬼」以「枋橋時代」為主題，帶領大家回到一百年前的府中，踩街隊伍邀請到以社交搖擺舞聞名的「Swing Taiwan」與現場觀眾共舞，還有「興傳奇青年劇場」、小朋友最愛的「Food超人玩偶」來擔任遊行前導隊伍；現場推出「穿古著，抽好禮」的集客活動，有一百多家府中特約店家推出限定優惠。

新北市議員李倩萍昨天在蘆洲永平公園舉辦「藝童遊樂趣—歡樂萬聖嘉年華」活動，立法委員蘇巧慧以「水獺媽媽」現身，吸引近五百位親子一起參與闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法