為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北府中踩街「搞鬼」 百組變裝參賽

    板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子來參加，侯友宜也以復古裝扮登場發糖果給小朋友。（記者黃子暘攝）

    板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子來參加，侯友宜也以復古裝扮登場發糖果給小朋友。（記者黃子暘攝）

    2024/10/27 05:30

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕萬聖節在即，新北市府經濟發展局在板橋區府中商圈一連兩天舉辦「府中搞什麼鬼」活動，市長侯友宜昨天打扮復古跟變裝民眾一起踩街遊行，沿路發送糖果給小朋友，現場還有變裝比賽，許多家長與小朋友都精心打扮，一百多組參賽者同場較勁比創意。

    侯友宜表示，市府整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等資源，推出近一個月的「府中奇幻城」系列活動，盼公私資源整合擴大活動效益，進而創造庶民經濟；四月強震重創花蓮，為支持花蓮觀光產業與經濟復甦，活動現場也邀請花蓮業者來展售商品。

    經發局長盛筱蓉說，今年的「府中搞什麼鬼」以「枋橋時代」為主題，帶領大家回到一百年前的府中，踩街隊伍邀請到以社交搖擺舞聞名的「Swing Taiwan」與現場觀眾共舞，還有「興傳奇青年劇場」、小朋友最愛的「Food超人玩偶」來擔任遊行前導隊伍；現場推出「穿古著，抽好禮」的集客活動，有一百多家府中特約店家推出限定優惠。

    新北市議員李倩萍昨天在蘆洲永平公園舉辦「藝童遊樂趣—歡樂萬聖嘉年華」活動，立法委員蘇巧慧以「水獺媽媽」現身，吸引近五百位親子一起參與闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播