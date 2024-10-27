子女讀國小社宅可延租 新北擬跟進

新北市今年招租的土城大安社宅，會引進加籤機制。（新北市府提供）

2024/10/27 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市育有二名以上○至六歲子女家庭，申請社會住宅可自動加籤，市議員彭佳芸質詢表示，社宅一般承租戶租期最多僅六年，台北市針對子女在學區小學就學的承租戶，租期最多可延長至十二年，盼新北跟上。新北市長侯友宜也認同，城鄉發展局長黃國峰說，相關制度討論中，最快可能明年公告。

城鄉局規劃 最快明年公告

彭佳芸說，台北市將多元方式取得的社宅提供新婚二年內及育有○至六歲子女的家庭申請承租，且承租期間有子女在學區內小學就讀，承租年限得延長至十二年，盼新北加強福利，否則孩子唸到一半就得搬家、轉學。

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最長延租至12年 北市已實施

侯友宜贊同表示，少子化時代，在地就學很重要，新北市有年滿六十五歲社宅承租人可無限期續住社宅的福利，市府將滾動式檢討，提升在地就學。

黃國峰指出，今年招租的土城大安及永和段社宅，以及後續陸續辦理招租的社宅都會引進加籤機制，議員建議有理，市府內部研議中，最快可能明年公布相關措施。

彭佳芸也關心三重區三重段社宅、五華街社宅建設進度，她建議，三重段社宅預計二○二九年招租，該處鄰近捷運站、熊猴森樂園，希望規劃親子或文創空間。

侯友宜、黃國峰表示，三重段社宅預計建置約四四○戶，規劃身障日照或托老設施，一樓有留設店鋪，會參考提升周邊配套；五華街社宅預計可建四一○戶社宅，現況為開放綠地，後續規劃降低建蔽率的方式持續保留開放空間機能，預計明年下半年至後年上半年發包。

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