為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    子女讀國小社宅可延租 新北擬跟進

    新北市今年招租的土城大安社宅，會引進加籤機制。（新北市府提供）

    新北市今年招租的土城大安社宅，會引進加籤機制。（新北市府提供）

    2024/10/27 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市育有二名以上○至六歲子女家庭，申請社會住宅可自動加籤，市議員彭佳芸質詢表示，社宅一般承租戶租期最多僅六年，台北市針對子女在學區小學就學的承租戶，租期最多可延長至十二年，盼新北跟上。新北市長侯友宜也認同，城鄉發展局長黃國峰說，相關制度討論中，最快可能明年公告。

    城鄉局規劃 最快明年公告

    彭佳芸說，台北市將多元方式取得的社宅提供新婚二年內及育有○至六歲子女的家庭申請承租，且承租期間有子女在學區內小學就讀，承租年限得延長至十二年，盼新北加強福利，否則孩子唸到一半就得搬家、轉學。

    最長延租至12年 北市已實施

    侯友宜贊同表示，少子化時代，在地就學很重要，新北市有年滿六十五歲社宅承租人可無限期續住社宅的福利，市府將滾動式檢討，提升在地就學。

    黃國峰指出，今年招租的土城大安及永和段社宅，以及後續陸續辦理招租的社宅都會引進加籤機制，議員建議有理，市府內部研議中，最快可能明年公布相關措施。

    彭佳芸也關心三重區三重段社宅、五華街社宅建設進度，她建議，三重段社宅預計二○二九年招租，該處鄰近捷運站、熊猴森樂園，希望規劃親子或文創空間。

    侯友宜、黃國峰表示，三重段社宅預計建置約四四○戶，規劃身障日照或托老設施，一樓有留設店鋪，會參考提升周邊配套；五華街社宅預計可建四一○戶社宅，現況為開放綠地，後續規劃降低建蔽率的方式持續保留開放空間機能，預計明年下半年至後年上半年發包。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播