秦世敏台灣棋壇觀察：賽事遍地開花 選手實力備受國際注目

學習圍棋可訓練耐力、專注力。（記者胡舜翔攝）

2024/10/27 05:30

〔記者董柏廷／台北報導〕擔任比賽裁判長的中華棋協祕書長秦世敏表示，前幾年因為疫情影響被迫停止的賽事，在今年不但復甦，比賽的總數量更是比往年蓬勃，他指出，從地方紛紛舉辦比賽，以及成立圍棋委員會便可以見到圍棋在各地開花的跡象，他舉例，去年嘉義縣的圍棋學會幾乎要散掉，今年不但重整旗鼓復會，甚至連嘉義縣都舉辦首屆縣長盃圍棋賽，吸引好手們參賽；再比如，新竹市也成立圍棋委員會、彰化縣以及基隆縣市的圍棋活動也熱絡起來，「今年比賽數量多到『計時器』差點不夠借。」

秦世敏提及，曾在榮三盃獲得佳績的賴均輔，今年八月甫於「第十屆國手山脈盃國際圍棋大賽」總冠軍戰中，擊敗世界排名第一的南韓名將申真諝；許皓鋐也在應氏盃世界職業圍棋錦標賽中晉級四強，讓台灣選手們的實力，漸漸在國際間備受注目，「連中國、日本與韓國都肯定台灣選手們的表現。」

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秦世敏也觀察到，因為台灣棋士在國外屢獲佳績，以及拜AI之賜，圍棋學潮也有跟著起來，「今年各地報名初學組以及入門組的人數成長至少二到三成，現在全台每個禮拜幾乎都有圍棋比賽舉辦。譬如高雄市以往比賽報名人次最多八百人，但今年增長至近一千六百人。」

又如，今年晉級榮三盃決賽的柯智幃，不僅以五戰全勝之姿榮獲2024年的大學生圍棋十傑之首，更即將代表台灣於明年參加世界大學棋王王座戰男子代表，足見業餘選手過去因為疫情造成部分棋力停頓，甚至流失棋力跟意願的狀況，在今年回到水準之上，都是令人欣見的現象。

榮三盃全國學生棋王賽裁判長秦世敏。（記者胡舜翔攝）

「榮三盃」比賽品質是國內業餘競賽的指標之一。（記者胡舜翔攝）

選拔賽結果，各組都不乏「越級」出線的黑馬。 （記者胡舜翔攝）

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