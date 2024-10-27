路徑再西修！日本氣象廳估康芮直撲宜蘭 恐成57年來首個11月登陸颱

日本氣象廳最新預測路徑顯示，「康芮」將可能在週五（11月1日）直接登陸宜蘭。（圖擷自日本氣象廳）

2024/10/27 15:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第21號颱風「康芮」持續西修，日本氣象廳最新預測路徑顯示，「康芮」將可能在週五（11月1日）直接登陸宜蘭，有機會成為57年來首度在11月登陸台灣的颱風。

根據中央氣象署最新觀測顯示，輕度颱風康芮今下午2點中心位置在北緯16.3度，東經131.3度，即在菲律賓東方海面，以每小時13公里速度，向西進行；氣象署預估康芮最快後天（29日）增強為中度颱風，暴風半徑也有機會擴大至280公里，是一個相當大型的颱風。

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路徑部分，各國路徑持續西修，氣象署預估康芮中心將在週四、週五間從東北角近海通過，日本氣象廳最新預測甚至預估在週五直接登陸宜蘭；若康芮颱風直接登台，將是自1967年「吉達」颱風以來，睽違57年在11月登陸台灣的颱風。

1967年11月強烈颱風「吉達」直撲台灣，雖然在接近台灣時強度有所減弱，但仍以中度颱風強度在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，並於同日下午2點由新竹出海，在台灣海峽北部減弱為熱帶性低氣壓；「吉達」颱風重創花蓮，造成花蓮縣的對外電信中斷，道路橋樑遭到嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀及5000名災民的嚴重災情。

各國路徑持續西修，氣象署預估康芮中心將從東北角近海通過。（圖擷自中央氣象署）

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