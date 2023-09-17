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養生館「攝護腺保養」 警扮男客查獲性交易業者判3月

宜縣一家養生館提供「攝護腺保養」，警扮男客查獲「半套」性交易，業者被判3月徒刑。（情境照）

宜縣一家養生館提供「攝護腺保養」，警扮男客查獲「半套」性交易，業者被判3月徒刑。（情境照）

2023/09/17 17:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一家養生館僱用按摩小姐為男客提供俗稱「半套」的手淫服務，轄區警員扮成男客消費，按摩女詢問，「要跟你精油做攝護腺保養一下嗎」、「就是半套的」，警方當下表明身分帶回偵訊。養生館劉姓負責人犯圖利容留猥褻罪，被處有期徒刑3月，可易科9萬元罰金。

判決指出，宜蘭縣這家養生館僱用3名按摩小姐為男客按摩，也有從事「半套」性交易，去年10月19日晚上，羅東警分局林姓警員喬裝男客消費，按摩女小美（化名）問他，「要跟你精油做攝護腺保養一下嗎」，林員答，「什麼精油保養」，小美回說「就是半套的」，並比出2的手勢，總共2000元。

林姓警員表明警察身分後在店內搜索，查扣按摩女與其他男客用過的保險套，按摩女及在場3名陳姓男客被帶回派出所訊問，陳姓男客接受偵訊時坦承，他到此消費，肌肉按摩1300元，按摩到一半，小姐問他有無需要手淫服務，另加700元。警訊後移送法辦，被檢察官起訴。

養生館劉姓負責人辯稱，不知道店內小姐做半套，另按摩小姐也供稱，沒有在做性方面服務，但林姓警員與按摩女小美對話全被錄下，同時查扣用過的保險套，宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，認定劉姓負責人犯圖利容留猥褻罪。全案可上訴。

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