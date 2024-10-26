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    4日內連破3詐欺案 南警一分局止損370萬

    南警4天破3起詐欺案，逮捕3名嫌犯，成功攔阻370萬損失。（民眾提供）

    南警4天破3起詐欺案，逮捕3名嫌犯，成功攔阻370萬損失。（民眾提供）

    2024/10/26 20:51

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警一分局持續強力打擊詐騙，22日到25日間連續破獲3起詐欺車手案件，成功逮捕3名嫌犯，共計攔阻超過370萬元損失，展現警方快速反應與查緝成果。

    22日德高派出所警方在生產路某超市周邊埋伏，逮捕39歲的余姓男子。警方調查後發現，余男持觀光簽證入境，受詐騙集團指示向一名黃姓老翁詐取120萬元。警方在現場查扣工作證、契約書及手機，隨即將余男依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例送辦。

    10月24日晚間，後甲派出所接獲萬姓婦人報案，稱遭假冒檢警的詐騙集團詐騙，要求她提供名下財物作所謂的調查。派出所所長根據線索，於次日中午派員埋伏，成功逮捕詐騙車手、47歲的莊姓男子，在身上查獲毒品吸食器，案件同樣依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例送辦。

    同日下午，文化派出所接獲王姓婦人報案，稱遭假投資詐騙，警方了解該婦人先前已被詐騙集團騙取數次，損失350萬元，詐騙集團再次聯繫她並約定交易。警方與王婦家人協力配合，在約定的南區鹽埕路一處公園內埋伏，最終於傍晚逮捕44歲的陳姓男子，並查扣收據與識別證，全案依詐欺罪及洗錢防制法偵辦。

    南警一分局提醒民眾，詐騙手法層出不窮，尤其遇到涉及金錢交易的投資或查證要求時，務必提高警覺，避免上當受騙。如有疑慮可撥打165防詐騙專線或110報案，警方將持續強化執法行動，保障民眾財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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