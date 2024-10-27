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首頁　>　社會

高雄柴山步道男子盤坐在地 山友上前關心驚見已氣絕多時

高雄有山友今前往柴山步道龍泉亭附近的小徑，在距涼亭約20公尺處發現1具盤坐的男屍。（民眾提供）

高雄有山友今前往柴山步道龍泉亭附近的小徑，在距涼亭約20公尺處發現1具盤坐的男屍。（民眾提供）

2024/10/27 17:02

首次上稿13:30
更新時間17:02（新增死者身分）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄柴山步道今（27）日傳出發現1具男屍，有山友上午9點多行經龍泉亭附近的山徑，見1名男子盤腿坐在地上，原以為是在休息，但男子久久未動，經上前關心，未料發現男子疑似死亡多時，嚇得連忙報警，警方將進一步調查死者身分。

據了解，男子陳屍地點距離柴山步道龍泉亭約20公尺的偏僻小徑內，今早有山友上山健行，行經時見1名男子垂頭、盤腿坐地卻一動也不動，山友原想關心需不需要幫忙，未料向對方喊話皆無回應，上前一看才驚覺男子已疑似暴斃已明顯死亡，初判至少已陳屍2日未被發現。

鼓山分局內惟所指出，上午9點多獲報龍泉亭附近發現有登山客疑似死亡，警消到場時見男子已無生命跡象，經警方於現場勘察採證，死者身上未發現明顯外傷，初步排除外力介入，全案報請檢察官進行相驗。

經警方調查，死者為謝姓男子（49歲），因疾病曾於25日到醫院就醫，離開醫院後並未返家，家人也未發現謝男失蹤，直到今早被發現陳屍在柴山步道，身穿短袖上衣、短褲及拖鞋，詳細死因還有待進一步釐清。

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