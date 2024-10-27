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    秋季限定黃金森林！ 宜蘭太平山台灣山毛櫸步道綠葉轉金黃

    宜蘭太平山台灣山毛櫸步道綠葉轉金黃，散發「黃金森林」氛圍。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山台灣山毛櫸步道綠葉轉金黃，散發「黃金森林」氛圍。（林保署宜蘭分署提供）

    2024/10/27 18:03

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率超過40％，隨著綠葉逐漸轉金黃，近期可望出現「黃金森林」大景，11月17日前的週六及週日，園內翠峰景觀道路實施車輛總量管制，若達200輛上限便啟動管制措施。

    林業保育署宜蘭分署今天（27日）表示，太平山遊樂區工作人員最近走訪台灣山毛櫸步道，發現樹葉陸續轉黃，已感受到「黃金森林」氛圍，不少遊客拿出手機邊走邊拍照，目睹沿途景致直呼好美。

    林保署宜蘭分署指出，太平山遊樂區原本就有常態性車輛總量管制，不分平假日，入園車輛以1000輛為限，台灣山毛櫸步道賞葉期另有交管，今年11月17日前的週六及週日，開進翠峰景觀道路小客車達到200輛上限，便實施管制，但9人座小巴、翠峰山莊住宿客、機車不在管制範圍。

    台灣山毛櫸步道入口位於翠峰景觀道路終點，全長3.8公里，步行往返3小時，走到3.2公里處才能見到山毛櫸原始林美景，林保署宜蘭分署提醒遊客斟酌體力與來回時間做好規劃，由於秋季山區午後容易起霧，最好在上午11點前走進步道，下午2點過後不要進入。

    台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，屬於冰河時期孑遺的珍稀植物，受文資法公告保護。每年10月過後，太平山的台灣山毛櫸金黃色樹葉，漂亮又具詩意，成為園區秋季限定美景。

    太平山台灣山毛櫸步道賞葉期充滿詩情畫意。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山台灣山毛櫸步道賞葉期充滿詩情畫意。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山台灣山毛櫸步道目前黃葉率超過40％。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山台灣山毛櫸步道目前黃葉率超過40％。（林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道的美景。（林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道的美景。（林保署宜蘭分署提供）

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