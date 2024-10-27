台南萬皇宮三朝王醮王船壯麗出廠點睛 醮典到年底

台南南區喜樹萬皇宮十二年一科的三朝王醮王船，27日下午壯麗出廠。（記者王俊忠攝）

2024/10/27 18:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹地區信仰中心萬皇宮舉行甲辰年科三朝王醮，建醮王船於27日下午出廠，由信眾拖拉到廟前廣場。總統府秘書長潘孟安與南市長黃偉哲分別持珠砂筆為王船兩側龍目與王船首開光點睛、祈求王醮順利圓滿，吸引許多民眾到場觀禮。王船出廠後也意味三朝王醮將進入最後兩個月的隆重祭典。

潘孟安表示，因為總統賴清德27日下午有重要公務行程，不克南下，他代表賴總統前來見證王船出廠、開光點睛，也感謝台南鄉親對賴總統執政的支持，祈求萬皇宮王醮祭典能庇佑我國四時無災、國泰民安、風調雨順，大家都平安順利。

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萬皇宮王醮全體建醮委員及五大會首都身穿長袍馬掛向王船參拜；廟方自組藝陣也在廟前向主祀的三府千歲參拜。潘孟安與黃偉哲先後持珠砂筆為王船兩側龍目與船首開光點睛及寫下「王」字。萬皇宮主委蔡忠壽、建醮主委王榮南、王船首王惠民與市府民政局副局長吳明熙、南區區長蕭琇華、多位議員都陪同開光點睛，儀式莊嚴隆重。

黃偉哲指出，每12年舉辦1次的萬皇宮三朝王醮大典，配合今年台南建城400年活動、也倡導廟會優質化，結合南區公所及五大交陪境宮廟舉辦「台南400 萬皇王醮民俗盛典文化季」，有多元、豐富精彩的動靜態展演；首屆辦理燈籠彩繪賽的作品將展出至12月8日，區長蕭琇華歡迎市民朋友相偕到萬皇宮參與優質建醮盛典。

萬皇宮王船醮屬定期醮典，每12年1科，從1964年起已做了5科王船醮，今年甲辰年王船醮是第6科。預計從11月27日凌晨起醮鼓、接著淨燈篙、讀燈篙疏、11月27日、28日交誼境入醮宴王、29日宴王、拜天公、30日進表、12月1日普度植福、12月28日晚間醮典功成圓滿宴。

總統府秘書長潘孟安為台南萬皇宮王醮王船龍目開光點睛。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲為台南萬皇宮王醮王船的船首寫下王字。（記者王俊忠攝）

台南南區喜樹萬皇宮十二年一科的三朝王醮王船，27日下午壯麗出廠並舉行開光點睛儀式。（記者王俊忠攝）

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