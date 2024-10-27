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    嘉義連續淺層地震最大震度4級 學者：陸續還會有幾起餘震

    嘉義縣中埔鄉今天下午兩點多發生極淺層地震。（擷取自中央氣象署）

    嘉義縣中埔鄉今天下午兩點多發生極淺層地震。（擷取自中央氣象署）

    2024/10/27 16:13

    首次上稿15:03
    更新時間16:13

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉今天下午兩點多一連發生3起有感地震，第一震規模4.8，最大震度嘉義縣市與台南市白河都是4級，國家級警報大響，接著又發生兩起餘震，嚇壞大家。

    根據中央氣象署統計指出，下午2點19分在嘉義縣中埔鄉發生規模4.8、深度5.6公里的極淺層地震，震度為台南市、嘉義縣與嘉義市都是4級，雲林縣3級。

    隨後在2點21分又發生規模3.3、深度6.7公里的地震；2點28分第三震為規模4.5、深度5.8公里，強度與第一震相去不遠，許多人嚇得奪門而出，暫時不敢回到屋子裡。

    下午2點56分發生規模4.9地震、最大震度同樣是4級，氣象署針對6縣市發布國家級警報。

    中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛指出，1個小時之內在中埔地區發生數起規模大於4的地震，因為深度比較淺，造成當地非常有感的震動，這裡過去2017年曾發生過規模5.1的地震，跟這次的機制很像都是以逆衝地震為主的移動，所以接下來可能還會有陸續幾起的餘震，請大家要特別注意，因為震源比較淺，感受上會比較有感，請大家做好防範的動作。

    嘉義縣中埔鄉今天下午發生地震，發出國家級警報。（擷取警報畫面）

    嘉義縣中埔鄉今天下午發生地震，發出國家級警報。（擷取警報畫面）

    嘉義縣中埔鄉今天下午兩點多發生極淺層地震。（擷取自中央氣象署）

    嘉義縣中埔鄉今天下午兩點多發生極淺層地震。（擷取自中央氣象署）

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