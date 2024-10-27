無法預測嘉義地震是否再超過規模4.9 氣象署：一週內恐繼續規模4以上地震

林祖慰說明今日中埔地區地震成因。（記者林志怡攝）

2024/10/27 16:29

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義中埔鄉今日下午2時19分、28分、56分發生極淺層地震，地震深度均不到6公里，芮氏規模分別達到4.8、4.5、4.9，除嘉義、台南測到4級震度外，雲林等多個縣市也都有感。中央氣象署技正林祖慰指出，接下來一週內當地發生規模4以上地震機會仍高、且無法預測是否會再有規模超過4.9的地震出現，民眾務必注意防震。

林祖慰說明，今日下午嘉義縣中埔鄉總計發生8起有感地震，其中3起顯著有感，芮氏規模分別為4.8、4.5、4.9，另5起為小區域地震，芮氏規模介於3.1至3.8不等，規模最大的地震規模達4.9、發生於今日下午2時56分，地震深度5公里，且氣象署因應今日因應地震，總計發布2次國家級警報，發布時間為下午2時57分02秒與下午2時19分18秒。

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針對這次地震成因，林祖慰解釋，今日這一串地震成因仍與菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞、擠壓有關，2大板塊互動後，向西傳遞能量到台灣西部地區，並於脆弱處造成破裂、釋放能量，目前預期未來1週內仍有可能發生規模4以上地震，且尚無法預測是否會再有規模4.9以上地震出現。

林祖慰進一步指出，1941年芮氏規模7.1的中埔大地震發生位置在這次地震震央上方一點，先前也有學者專家提出警訊，認為當地已有70餘年沒有發生較大規模地震，應提高警覺，但目前技術仍無法精確進行地震預測，呼籲民眾務必注意防震。

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