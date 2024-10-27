板橋府中站旁電梯上演「大怒神」 侯友宜下令2月內複檢全市電梯

捷運府中站遊龍天橋景觀電梯今天發生「大怒神」意外，侯友宜下令複檢所有電梯安全。（記者陳奕劭攝）

2024/10/27 20:58

〔記者陳奕劭／新北報導〕提前慶祝萬聖節，新北市政府今天（27日）在板橋舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子檔變裝參加派對，未料捷運府中站旁遊龍天橋景觀電梯發生「大怒神」意外，導致55歲婦女、8歲姪兒受傷。新北市長侯友宜探視傷者，指示板橋區公所全額負擔醫療費，下令市府兩個月內複查所有公有電梯安全。

「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，今天在捷運府中站周圍設立市集，帶來歌手自彈自唱、長笛手、小提琴手表演、小丑等活動，會場隨處可見參加派對的人潮。

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未料，55歲女子與8歲姪兒今天下午搭乘遊龍景觀電梯時，電梯卻不明原因從二樓高速墜落至一樓，導致女子腳部骨折、男童撕裂傷，目前送往醫院就診。

新北市工務局與區公所初步判斷，電梯鋼纜斷裂鬆脫造成意外，維修廠商最近分別在10月7日、17日保養，將委由第三公證機構查核，由專家確認原因，並依疏失追究賠償責任。

侯友宜今天前往醫院探視遊龍天橋電梯意外傷者，給予慰問金外，也指示板橋區公所全額負擔醫療費。當場下令，新北市府2個月內複查所有公有電梯安全。

新北市長侯友宜（中）探視傷者，指示板橋區公所負擔全額醫療費。（新北市新聞局提供）

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