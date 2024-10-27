馬路就是畫布！高雄萬聖節封街 小朋友大玩塗鴉

近白米長的白紙舖在馬路上，讓小朋友情塗鴉、彩繪。（高雄市教育局提供）

2024/10/27 19:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄萬聖節今天（27）日在凹子底森林公園舉辦封街塗鴉活動，難得可讓小朋友在馬路上盡情作畫，吸引上千名親子參與，現場還可大玩泡泡，讓小朋友們玩得相當開心。

這場封街塗鴉是由高市與小公視、台灣還我特色公園行動聯盟共同合作，搭配萬聖節活動，今將凹子底森林公園段的南屏路封路，小朋友可任意在近百米長的白紙上，以油漆刷、滾輪等道具，沾上各種顏色的水彩顏料作畫，也可以拿著彩色粉筆隨性塗鴉，不少小朋友或坐或趴在馬路上開心畫圖，享受這場難得的封街塗鴉體驗。

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30歲的黃媽媽帶著兩個孩子到場畫圖，她說，難得有這個機會能夠在馬路上畫圖，小朋友一來到現場就很高興，畫了很多太陽、皮卡丘，希望市府未來能夠多舉辦這種有趣的親子活動，也展現出快樂城市的活力。

高雄市教育局長吳立森表示，塗鴉是小朋友時期培養美感的的最好時刻，因為天馬行空的想像躍然紙上，那種開心的成就感會導引自己往更美好的方向前進，這次封街塗鴉，讓大小朋友以更安全且合法的方式，以馬路為畫布點亮高雄，互動的美好會是對這次活動最好的激勵和鼓舞。

高雄萬聖節平日仍有大南瓜雷射燈光秀及南瓜燈海展示，11月2、3日也有南瓜舞台及神農市集系列活動，提醒民眾盡量搭乘大眾運輸前往。

高雄萬聖節今舉辦封街塗鴉活動，小朋友開心坐在馬路上盡情畫圖。（高雄市教育局提供）

小朋友可以拿起彩色粉筆大膽在馬路上塗鴉。（高雄市教育局提供）

小朋友不僅可在馬路上塗鴉畫畫，還有泡泡可以玩。（高雄市教育局提供）

小朋友不僅可在馬路上塗鴉畫畫，還有泡泡可以玩。（高雄市教育局提供）

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