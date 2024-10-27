高雄萬聖節遊街派對民怨多 網友心聲︰去年遊行比較好玩

有家長指今年高雄萬聖節遊街派對，小朋友只能乾瞪眼看表演隊伍遊行，沒有參與感。（高市府提供）

2024/10/27 11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄昨（26日）晚在凹子底公園舉行萬聖節遊街派對，市府表示湧入逾8萬人，但許多參加的民眾抱怨連連，除了捷運凹子底站塞爆、附近路口大打結、活動動線亂，且小朋友只能乾瞪眼看表演隊伍遊行，沒有參與感，網友共同心聲是「去年遊行比較好玩」；對此，高市府表示會檢討改進。

臉書粉專「高雄好過日」表示，「2024高雄萬聖節遊街派對」週六晚間在凹子底森林公園舉行，雖然傍晚就飄起細雨，仍湧入多達8萬民眾，打破去年在文化中心遊行6萬人紀錄。萬聖節活動過去多是商家業者自行舉辦，市府連兩年活動成功後，或許會成為固定的節慶。

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網友則回覆說:「還是去年的五福路遊行比較好玩」、「去年好玩很多，如果在五福路下雨，路上很多商家房子可以躲雨，順便消費皆大歡喜，今年很多小孩盛裝打扮，結果只能看別的遊行很失望，且現場真的很黑，很多人摸黑踩草皮，路上已經聽到不少人抱怨!」

連市長陳其邁臉書也有網友留言說:「謝謝市長，節目精彩，但孩子們還是比較喜歡參與遊行，而不是看著別人遊行」、「我們也是盛裝打扮出席，但感覺今年小孩們比較沒有參與感，他們比較喜歡自己遊行，而不是看別人遊行!」

另有網友在批踢踢（PTT）高雄板指出，「去年五福商圈、新崛江商圈的店家，都配合讓孩子穿梭巷子各家去要糖果，這次孩子不知道去哪要糖果，看到好多自己扮裝的，傻傻的走在烏漆嘛黑的公園裡」、「今年動線爛、遊行無聊間距又長」。

對於交通亂象，有網友指「北高這段交通本身就很擁擠，加上封一堆路，很多人停遠一點搭捷運，凹子底站又不夠容納這麼多人」。

主辦的高雄市教育局表示，捷運加開班次3分鐘1班，30分鐘可疏散2萬人，至晚上8點已全線恢復正常疏運人潮，達成疏運平順、散場迅速。

高雄萬聖節遊街派對，捷運凹子底站塞爆。（記者葛祐豪翻攝）

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