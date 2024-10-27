為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄萬聖節師生大玩萌鬼變裝 新上國小3米高「魔神仔」超搶戲

    新上國小校長王彥嵓頭戴蝴蝶帽，與創意變裝的學童參與萬聖節遊行。（高雄市教育局提供）

    新上國小校長王彥嵓頭戴蝴蝶帽，與創意變裝的學童參與萬聖節遊行。（高雄市教育局提供）

    2024/10/27 14:04

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄昨天（26）日在凹子底森林公園舉辦萬聖節遊街派對，吸引逾8萬人搞怪同歡，今年除了邀請國內外藝術團體踩街遊行表演，也有多所小學、幼兒園變裝組隊加入小鬼隊的遊行行列，其中，新上國小特別製作了1顆3米高的魔神仔老妖樹精，搭配親師生群魔亂舞的創意變裝，讓不少民眾驚豔！

    昨晚的遊街派對主要環繞凹子底森林公園，由高雄市長陳其邁與AIT高雄分處長張子霖一同變裝「黑白大廚」，帶著高雄熊、蜜柑站長的吉祥物率隊出發，其中來自澳洲紐卡索的 Curious Legends團隊，帶領中華藝校影劇科表藝組學生進行的巨偶演出，發光的巨型怪人與超大魟魚及海鷗等，成為遊行隊伍的焦點。

    這次也有不少國小師生熱情參與遊街派對變裝，新上國小有超過百位師生和家長參與，學校以神鬼故事為主題，美術老師劉錦憲創做了1棵3米高、長舌頭魔神仔老妖樹精，家長會長蘇守懌扮演月老，師生們扮演綠精靈、蝴蝶精、黑白無常、清朝格格、道士、法師、悟空、普渡小鬼、鬼修女、綠絨怪、白龍王子、嫦娥、魔神仔、鬼娃娃恰吉等，龐大的變裝隊伍相當引人注目。

    頭戴蝴蝶帽的新上國小校長王彥嵓表示，學校鼓勵師生們用環保材質自己創作，一起在凹子底公園大玩特玩，昨晚大家都玩得相當開心，一起high翻高雄萬聖節。

    此外，昨晚現場也有大小民眾變裝滿分，有地獄版的父子檔黑白大廚、斷頭男女鬼、吸血鬼、殭屍和鬼娃恰吉等驚悚指數破表，也有正義的超人、蜘蛛人與鋼鐵人在現場比拼，高雄萬聖節活動將持續到11月3日，除了每晚的22米高大南瓜光雕秀、百米燈海，假日也有舞台表演和市集可遊逛。

    新上國小美術老師劉錦憲創做了1棵3米高、長舌頭魔神仔老妖樹精參與遊行。（高雄市教育局提供）

    新上國小美術老師劉錦憲創做了1棵3米高、長舌頭魔神仔老妖樹精參與遊行。（高雄市教育局提供）

    魔神仔老妖樹精變換著LED燈飾，在遊行隊伍中相當搶眼。。（高雄市教育局提供）

    魔神仔老妖樹精變換著LED燈飾，在遊行隊伍中相當搶眼。。（高雄市教育局提供）

    新上國小有上百位師長與家長變裝參與遊行。（高雄市教育局提供）

    新上國小有上百位師長與家長變裝參與遊行。（高雄市教育局提供）

    新上國小有上百位師長與家長變裝參與遊行。（高雄市教育局提供）

    新上國小有上百位師長與家長變裝參與遊行。（高雄市教育局提供）

    高雄萬聖節遊行，各式變裝驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節遊行，各式變裝驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節遊行，各式變裝驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節遊行，各式變裝驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播