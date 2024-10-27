高雄萬聖節師生大玩萌鬼變裝 新上國小3米高「魔神仔」超搶戲

新上國小校長王彥嵓頭戴蝴蝶帽，與創意變裝的學童參與萬聖節遊行。（高雄市教育局提供）

2024/10/27 14:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄昨天（26）日在凹子底森林公園舉辦萬聖節遊街派對，吸引逾8萬人搞怪同歡，今年除了邀請國內外藝術團體踩街遊行表演，也有多所小學、幼兒園變裝組隊加入小鬼隊的遊行行列，其中，新上國小特別製作了1顆3米高的魔神仔老妖樹精，搭配親師生群魔亂舞的創意變裝，讓不少民眾驚豔！

昨晚的遊街派對主要環繞凹子底森林公園，由高雄市長陳其邁與AIT高雄分處長張子霖一同變裝「黑白大廚」，帶著高雄熊、蜜柑站長的吉祥物率隊出發，其中來自澳洲紐卡索的 Curious Legends團隊，帶領中華藝校影劇科表藝組學生進行的巨偶演出，發光的巨型怪人與超大魟魚及海鷗等，成為遊行隊伍的焦點。

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這次也有不少國小師生熱情參與遊街派對變裝，新上國小有超過百位師生和家長參與，學校以神鬼故事為主題，美術老師劉錦憲創做了1棵3米高、長舌頭魔神仔老妖樹精，家長會長蘇守懌扮演月老，師生們扮演綠精靈、蝴蝶精、黑白無常、清朝格格、道士、法師、悟空、普渡小鬼、鬼修女、綠絨怪、白龍王子、嫦娥、魔神仔、鬼娃娃恰吉等，龐大的變裝隊伍相當引人注目。

頭戴蝴蝶帽的新上國小校長王彥嵓表示，學校鼓勵師生們用環保材質自己創作，一起在凹子底公園大玩特玩，昨晚大家都玩得相當開心，一起high翻高雄萬聖節。

此外，昨晚現場也有大小民眾變裝滿分，有地獄版的父子檔黑白大廚、斷頭男女鬼、吸血鬼、殭屍和鬼娃恰吉等驚悚指數破表，也有正義的超人、蜘蛛人與鋼鐵人在現場比拼，高雄萬聖節活動將持續到11月3日，除了每晚的22米高大南瓜光雕秀、百米燈海，假日也有舞台表演和市集可遊逛。

新上國小美術老師劉錦憲創做了1棵3米高、長舌頭魔神仔老妖樹精參與遊行。（高雄市教育局提供）

魔神仔老妖樹精變換著LED燈飾，在遊行隊伍中相當搶眼。。（高雄市教育局提供）

新上國小有上百位師長與家長變裝參與遊行。（高雄市教育局提供）

新上國小有上百位師長與家長變裝參與遊行。（高雄市教育局提供）

高雄萬聖節遊行，各式變裝驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

高雄萬聖節遊行，各式變裝驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

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